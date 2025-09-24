Англия24 сентября 2025, 21:43 | Обновлено 24 сентября 2025, 22:11
Назван стартовый состав Арсенала на игру 1/16 финала Кубка английской лиги
Коуч канониров Микель Артета определился с основным составом на игру
24 сентября 2025, 21:43 | Обновлено 24 сентября 2025, 22:11
24 сентября в 22:00 пройдет матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.
«Порт Вейл» на домашней арене принимает «Арсенал».
Коуч канониров Микель Артета определился со стартовым составом на игру
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Победитель матча выйдет в 1/8 финала Кубка лиги.
Стартовые составы на матч Порт Вейл – Арсенал
