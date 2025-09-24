Назван стартовый состав Арсенала на игру 1/16 финала Кубка английской лиги

24 сентября в 22:00 пройдет матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.

«Порт Вейл» на домашней арене принимает «Арсенал».

Коуч канониров Микель Артета определился со стартовым составом на игру

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Победитель матча выйдет в 1/8 финала Кубка лиги.

Стартовые составы на матч Порт Вейл – Арсенал