Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назван стартовый состав Арсенала на игру 1/16 финала Кубка английской лиги
Англия
24 сентября 2025, 21:43 | Обновлено 24 сентября 2025, 22:11
94
0

Коуч канониров Микель Артета определился с основным составом на игру

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

24 сентября в 22:00 пройдет матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.

«Порт Вейл» на домашней арене принимает «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коуч канониров Микель Артета определился со стартовым составом на игру

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Победитель матча выйдет в 1/8 финала Кубка лиги.

Стартовые составы на матч Порт Вейл – Арсенал

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
