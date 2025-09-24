Ноттингем и Астон Вилла имеют самые дорогие составы среди участников ЛЕ
Сегодня и завтра английские клубы начнут свой путь в турнире
Английские команды «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла», которые начинают борьбу в Лиге Европы, имеют самые дорогие составы среди всех команд-участниц турнира.
Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг участников сезона 2025/26 по суммарной рыночной стоимости их составов.
Топ-15 клубов Лиги Европы сезона 2025/26 с самым дорогим составом
- 566 млн евро – Ноттингем Форест
- 547 млн евро – Астон Вилла
- 390 млн евро – Рома
- 365 млн евро – Порту
- 313 млн евро – Штутгарт
- 298 млн евро – Фенербахче
- 266 млн евро – Болонья
- 211 млн евро – Фейеноорд
- 206 млн евро – Бетис
- 195 млн евро – Лилль
- 176 млн евро – Ницца
- 162 млн евро – Лион
- 151 млн евро – Фрайбург
- 137 млн евро – Селтик
- 136 млн евро – Генк
«Ноттингем» сегодня сыграет на выезде против «Бетиса», «Астон Вилла» завтра – дома против «Болоньи».
Alles, was ihr zum heutigen Start der Europa League wissen müsst - vom aktuellen Teilnehmerfeld bis zu den historischen Statistiken 🤩🏆 1/2 #UEL pic.twitter.com/wmjYrvaely— Transfermarkt (@Transfermarkt) September 24, 2025
