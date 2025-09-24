Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
24 сентября 2025, 20:50 | Обновлено 24 сентября 2025, 20:52
Ноттингем и Астон Вилла имеют самые дорогие составы среди участников ЛЕ

Сегодня и завтра английские клубы начнут свой путь в турнире

Ноттингем и Астон Вилла имеют самые дорогие составы среди участников ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

Английские команды «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла», которые начинают борьбу в Лиге Европы, имеют самые дорогие составы среди всех команд-участниц турнира.

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг участников сезона 2025/26 по суммарной рыночной стоимости их составов.

Топ-15 клубов Лиги Европы сезона 2025/26 с самым дорогим составом

  • 566 млн евро – Ноттингем Форест
  • 547 млн евро – Астон Вилла
  • 390 млн евро – Рома
  • 365 млн евро – Порту
  • 313 млн евро – Штутгарт
  • 298 млн евро – Фенербахче
  • 266 млн евро – Болонья
  • 211 млн евро – Фейеноорд
  • 206 млн евро – Бетис
  • 195 млн евро – Лилль
  • 176 млн евро – Ницца
  • 162 млн евро – Лион
  • 151 млн евро – Фрайбург
  • 137 млн евро – Селтик
  • 136 млн евро – Генк

«Ноттингем» сегодня сыграет на выезде против «Бетиса», «Астон Вилла» завтра – дома против «Болоньи».

