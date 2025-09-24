Ноттингем и Астон Вилла имеют самые дорогие составы среди участников ЛЕ

Английские команды «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла», которые начинают борьбу в Лиге Европы, имеют самые дорогие составы среди всех команд-участниц турнира.

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг участников сезона 2025/26 по суммарной рыночной стоимости их составов.

Топ-15 клубов Лиги Европы сезона 2025/26 с самым дорогим составом

566 млн евро – Ноттингем Форест

547 млн евро – Астон Вилла

390 млн евро – Рома

365 млн евро – Порту

313 млн евро – Штутгарт

298 млн евро – Фенербахче

266 млн евро – Болонья

211 млн евро – Фейеноорд

206 млн евро – Бетис

195 млн евро – Лилль

176 млн евро – Ницца

162 млн евро – Лион

151 млн евро – Фрайбург

137 млн евро – Селтик

136 млн евро – Генк

«Ноттингем» сегодня сыграет на выезде против «Бетиса», «Астон Вилла» завтра – дома против «Болоньи».