Легенда Шахтера провел разговор с Луисом Энрике о крупном трансфере

Легенда «Шахтера» Дарио Срна рассказал, как в свое время получил предложение о трансфере в «Барселону» Луиса Энрике.

«У меня была возможность перейти в «Барселону», я говорил с Луисом Энрике. Но началась война, и я не мог оставить украинцев и болельщиков. Не хотел испортить отношения с ними. Энрике сказал, что ценит мой чемпионский характер и то, что я не теряю мяч. Это научило меня, что в футболе главное – интеллект», – признался Срна.

