Легенда Шахтера провел разговор с Луисом Энрике о крупном трансфере
Дарио Срна когда-то мог покинуть «Шахтер» ради топового клуба
Легенда «Шахтера» Дарио Срна рассказал, как в свое время получил предложение о трансфере в «Барселону» Луиса Энрике.
«У меня была возможность перейти в «Барселону», я говорил с Луисом Энрике. Но началась война, и я не мог оставить украинцев и болельщиков. Не хотел испортить отношения с ними. Энрике сказал, что ценит мой чемпионский характер и то, что я не теряю мяч. Это научило меня, что в футболе главное – интеллект», – признался Срна.
Ранее спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал трансферную политику «горняков», а также рассказал, почему клуб решил продать полузащитника Георгия Судакова и вингера Кевина перед стартом в основном этапе Лиги конференций.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дарио оценил перспективы Ярмоленко в должности спортивного директора Динамо
Доннарумма получил трофей, а его пассия – сердца публики