Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 00:02 |
Легенда Шахтера провел разговор с Луисом Энрике о крупном трансфере

Дарио Срна когда-то мог покинуть «Шахтер» ради топового клуба

2 Comments
Легенда Шахтера провел разговор с Луисом Энрике о крупном трансфере
ФК Шахтер. Дарио Срна

Легенда «Шахтера» Дарио Срна рассказал, как в свое время получил предложение о трансфере в «Барселону» Луиса Энрике.

«У меня была возможность перейти в «Барселону», я говорил с Луисом Энрике. Но началась война, и я не мог оставить украинцев и болельщиков. Не хотел испортить отношения с ними. Энрике сказал, что ценит мой чемпионский характер и то, что я не теряю мяч. Это научило меня, что в футболе главное – интеллект», – признался Срна.

Ранее спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал трансферную политику «горняков», а также рассказал, почему клуб решил продать полузащитника Георгия Судакова и вингера Кевина перед стартом в основном этапе Лиги конференций.

Дарио Срна Барселона Шахтер Донецк Луис Энрике трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
PUMA.
Олийник - Бебех -  Срна   
Ответить
+2
PUMA.
Если что напоминаю, в то время у барсы был 25 летний Альба , как только Енрике выдержал без 32 летнего наркомана без опыта выступлений в топ лигах ,уму не постежимо 
Ответить
+1
