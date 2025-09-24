Аматорский Агротех шокировал Черноморец в первом тайме Кубка Украины
Клуб из Тышковки побеждает именитого соперника после первых 45 минут матча
Аматорский «Агротех» шокировал одесский «Черноморец» в первом тайме Кубка Украины – хозяева ушли на перерыв с преимуществом в один мяч, несмотря на статус аутсайдера.
На 18-й минуте «Агротех» вышел вперед благодаря точному удару от атакующего полузащитника Павла Пастухова. 26-летний футболист в одном из эпизодов во время атаки своей команды решил пробить с дальней дистанции – голкипер «моряков» сыграл неудачно и не сумел отбить мяч. 1:0 для аматоров!
В первом тайме подопечные Александра Кучера больше владели инициативой, чаще атаковали, однако из-за неточных передач и ошибок так и не сумели восстановить паритет.
Пастухов ранее играл за дубль и молодежную команды «Александрии», выступал в составе «Полтавы», ФК «Тростянец», а с августа 2023 года перебрался в «Агротех».
Кубок Украины, 1/16 финала. 24 сентября
Агротех – Черноморец – 1:0 (после перерыва)
Гол: Пастухов, 18
Видео гола:
