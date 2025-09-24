Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агротех – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Украины
24 сентября 2025, 13:03 |
346
0

Агротех – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок 1/16 финала Кубка Украины начался 24 сентября в 13:00 по киевскому времени

24 сентября 2025, 13:03 |
346
0
Агротех – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Черноморец Одесса

«Агротех» из Тышковки и одесский «Черноморец» встретились в среду, 24 сентября, в матче 1/16 финала Кубка Украины.

Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по киевскому времени. Главным арбитром матча назначен Зайцев Андрей Сергеевич, который представляет Донецкую область.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель этого противостояния получит путевку в 1/8 финала. Обе команды уже преодолели по одному раунду – «Черноморец» в непростом поединке одолел команду Украинской Премьер-лиги – «Зарю» – с минимальным счетом 2:1.

«Агротех» сотворил настоящую сенсацию в противостоянии с «Эпицентром». Аматорский клуб одолел соперника из элитного дивизиона в серии пенальти (2:2, 7:6).

Кубок Украины, 1/16 финала. 24 сентября

Агротех Черноморец 0:0 (обновляется)

Видео голов:

По теме:
Ингулец и Подолье не могут начать матч Кубка Украины. Известна причина
Агротех и Черноморец не смогли начать матч Кубка Украины. Известна причина
Ингулец – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины по футболу Агротех Тишковка Черноморец Одесса видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Команда справляется с давлением». Полегенько – о критике Карпат
Футбол | 24 сентября 2025, 08:04 3
«Команда справляется с давлением». Полегенько – о критике Карпат
«Команда справляется с давлением». Полегенько – о критике Карпат

Один из лидеров львовского коллектива дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

Стала известна оценка Ваната за матч с Атлетиком
Футбол | 24 сентября 2025, 12:58 0
Стала известна оценка Ваната за матч с Атлетиком
Стала известна оценка Ваната за матч с Атлетиком

Украинский нападающий провел на поле 86 минут

Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Футбол | 23.09.2025, 20:49
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Футбол | 24.09.2025, 00:16
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Ставить ли на Реал и Барсу? Анонс и прогнозы на 6 тур Ла Лиги
Футбол | 23.09.2025, 14:40
Ставить ли на Реал и Барсу? Анонс и прогнозы на 6 тур Ла Лиги
Ставить ли на Реал и Барсу? Анонс и прогнозы на 6 тур Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
22.09.2025, 22:01
Бокс
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок
22.09.2025, 14:29 7
Теннис
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 14
Футбол
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
23.09.2025, 00:08
Бокс
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
23.09.2025, 10:39 3
Футбол
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 80
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем