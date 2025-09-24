Агротех – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)

«Агротех» из Тышковки и одесский «Черноморец» встретились в среду, 24 сентября, в матче 1/16 финала Кубка Украины.

Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по киевскому времени. Главным арбитром матча назначен Зайцев Андрей Сергеевич, который представляет Донецкую область.

Победитель этого противостояния получит путевку в 1/8 финала. Обе команды уже преодолели по одному раунду – «Черноморец» в непростом поединке одолел команду Украинской Премьер-лиги – «Зарю» – с минимальным счетом 2:1.

«Агротех» сотворил настоящую сенсацию в противостоянии с «Эпицентром». Аматорский клуб одолел соперника из элитного дивизиона в серии пенальти (2:2, 7:6).

Кубок Украины, 1/16 финала. 24 сентября

Агротех – Черноморец – 0:0 (обновляется)

Видео голов: