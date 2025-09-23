Англия23 сентября 2025, 23:47 | Обновлено 23 сентября 2025, 23:55
ГОЛ. Экитике вывел Ливерпуль вперед в матче Кубка лиги. И был удален!
За снятую футболку игрок красных увидел перед собой красную карточку
23 сентября 2025, 23:47 | Обновлено 23 сентября 2025, 23:55
23 сентября в 22:00 проходит матч 1/16 финала Кубка английской лиги.
Команды Ливерпуль и Саутгемптон встречаются на стадионе Энфилд в Ливерпуле.
На 85-й минуте Уго Экитике вывел Ливерпуль вперед в матче Кубка лиги (2:1).
За снятую футболку игрок красных увидел перед собой красную карточку (вторую желтую).
ГОЛ! 2:1. Уго Экитике, 85 мин
