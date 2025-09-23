Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГОЛ. Экитике вывел Ливерпуль вперед в матче Кубка лиги. И был удален!
Англия
23 сентября 2025, 23:47 | Обновлено 23 сентября 2025, 23:55
10
0

ГОЛ. Экитике вывел Ливерпуль вперед в матче Кубка лиги. И был удален!

За снятую футболку игрок красных увидел перед собой красную карточку

23 сентября 2025, 23:47 | Обновлено 23 сентября 2025, 23:55
10
0
ГОЛ. Экитике вывел Ливерпуль вперед в матче Кубка лиги. И был удален!
Getty Images/Global Images Ukraine

23 сентября в 22:00 проходит матч 1/16 финала Кубка английской лиги.

Команды Ливерпуль и Саутгемптон встречаются на стадионе Энфилд в Ливерпуле.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 85-й минуте Уго Экитике вывел Ливерпуль вперед в матче Кубка лиги (2:1).

За снятую футболку игрок красных увидел перед собой красную карточку (вторую желтую).

ГОЛ! 2:1. Уго Экитике, 85 мин

Фотогалерея

По теме:
ВИДЕО. Как пропустил Куртуа. Леванте отыграл один гол у мадридского Реала
Миколенко вышел на 78-й. Эвертон покинул Кубок лиги Англии, проиграв Вулвз
ВИДЕО. Саутгемптон сравнял счет в матче против Ливерпуля в Кубке лиги
Ливерпуль Саутгемптон Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Ливерпуль - Саутгемптон удаление (красная карточка) Уго Экитике
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ассист Винисиуса. Как Франко Мастантуоно забил первый гол за Реал
Футбол | 23 сентября 2025, 23:17 1
ВИДЕО. Ассист Винисиуса. Как Франко Мастантуоно забил первый гол за Реал
ВИДЕО. Ассист Винисиуса. Как Франко Мастантуоно забил первый гол за Реал

Аргентинец отличился в ворота Леванте на 38-й минуте матча шестого тура Ла Лиги

Динамо не готовится заменить Маккаби в Лиге Европы. УЕФА ничего не сообщал
Футбол | 23 сентября 2025, 18:45 10
Динамо не готовится заменить Маккаби в Лиге Европы. УЕФА ничего не сообщал
Динамо не готовится заменить Маккаби в Лиге Европы. УЕФА ничего не сообщал

В клубе такой информации нет

Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Футбол | 23.09.2025, 02:08
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Футбол | 22.09.2025, 23:59
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Футбол | 23.09.2025, 07:35
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик оценил бой Кроуфорд – Канело, после которого он стал вторым номером
Усик оценил бой Кроуфорд – Канело, после которого он стал вторым номером
22.09.2025, 06:46
Бокс
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 56
Футбол
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 13
Футбол
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем