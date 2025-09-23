Усман ДЕМБЕЛЕ: «Пицца и гамбургеры после матчей – это не прекратится»
Игрок признает, что иногда есть вредную пищу
Вингер ПСЖ Усман Дембеле, который в понедельник получил Золотой мяч, рассказал, что продолжит употреблять после матчей любимый фастфуд.
«После того, как ты перенес несколько травм, то понимаешь, что нужно беречь свое тело, работать над собой и быть профессионалом. Много говорят, что я переедаю. Почти все игроки после матчей едят калорийную пищу – гамбургеры, пиццу, пасту».
«Я не ем много шоколада, но пицца и гамбургеры после большинства матчей не прекратятся», – сказал Дембеле.
Игрок в течение карьеры регулярно получал травмы. В первых числах сентября Дембеле выбыл на шесть недель из-за повреждения, полученного в матче против сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Шовковского снова пропустила в конце игры
«Шахтер» потерял Алиссона