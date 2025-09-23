Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Усман ДЕМБЕЛЕ: «Пицца и гамбургеры после матчей – это не прекратится»
Франция
23 сентября 2025, 17:27 | Обновлено 23 сентября 2025, 17:39
Усман ДЕМБЕЛЕ: «Пицца и гамбургеры после матчей – это не прекратится»

Игрок признает, что иногда есть вредную пищу

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Вингер ПСЖ Усман Дембеле, который в понедельник получил Золотой мяч, рассказал, что продолжит употреблять после матчей любимый фастфуд.

«После того, как ты перенес несколько травм, то понимаешь, что нужно беречь свое тело, работать над собой и быть профессионалом. Много говорят, что я переедаю. Почти все игроки после матчей едят калорийную пищу – гамбургеры, пиццу, пасту».

«Я не ем много шоколада, но пицца и гамбургеры после большинства матчей не прекратятся», – сказал Дембеле.

Игрок в течение карьеры регулярно получал травмы. В первых числах сентября Дембеле выбыл на шесть недель из-за повреждения, полученного в матче против сборной Украины.

SHN
Самый худой решил порассуждать о калориях)
mini.f
Интересно, мы когда-то узнаем, сколько боссы ПСЖ заплатили за этот ЗМ Дембеле?
