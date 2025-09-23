Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ломницкий стал автором одного из самых ранних победных автоголов в УПЛ
Украина. Премьер лига
23 сентября 2025, 13:44 | Обновлено 23 сентября 2025, 13:51
78
0

Ломницкий стал автором одного из самых ранних победных автоголов в УПЛ

Защитник «Оболони» совершил «самострел», решивший судьбу матча с «Карпатами», на 5-й минуте

23 сентября 2025, 13:44 | Обновлено 23 сентября 2025, 13:51
78
0
Ломницкий стал автором одного из самых ранних победных автоголов в УПЛ
ФК Оболонь. Андрей Ломницкий против Игоря Краснопира

Андрей Ломницкий стал автором одного из самых ранних победных автоголов в истории чемпионатов Украины. В матче с «Карпатами» (0:2) 19-летний защитник «Оболони» совершил «самострел», принесший три очка «львам», уже на 5-й минуте встречи.

Еще быстрее забивали решающие мячи в свои ворота только Александр Мизюк из «Металлиста» и полтавчанин Григорий Ярмаш.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние победные автоголы в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Мин.

Счет

14.05.2023

Александр МИЗЮК

Металлист

Заря (д)

1'

0:5

09.09.2006

Григорий ЯРМАШ

Ворскла

Шахтер (д)

3'

0:1

10.12.2011

Александр МАТВЕЕВ

Ворскла

Арсенал (г)

5'

0:2

04.10.2015

Алексей САВЧЕНКО

Говерла

Карпаты (д)

5

0:2

08.03.2024

Эдуард САРАПИЙ

Днепр-1

Рух (д)

5'

0:1

22.09.2025

Андрей ЛОМНИЦКИЙ

Оболонь

Карпаты (д)

5'

0:2

18.10.2022

Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ

Кривбасс

Александрия (г)

7'

0:2

20.11.2022

Роман ДЕБЕЛКО

Кривбасс

Металлист 1925 (д)

8'

0:2

08.05.2023

Денис БАЛАН

Верес

Колос (д)

8'

0:1

22.04.2011

Евгений ПЕСКОВ

Ворскла

Металлург З (г)

9’

0:2

По теме:
Металлист опубликовал официальное заявление после скандала с ФК Чернигов
Будковский отпраздновал очередной юбилей
Изаки побил рекорд Кевина Келси
Андрей Ломницкий Украинская Премьер-лига Оболонь Киев цифры и факты
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Футбол | 23 сентября 2025, 02:08 3
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем

Украинский защитник провел на поле весь матч

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Бокс | 22 сентября 2025, 21:06 0
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»

Американец отреагировал на бой Кроуфорд – Альварес

ТАНДРЕВОЛД: «Русские спортсмены прекрасны. Они – жертвы политики»
Биатлон | 23.09.2025, 12:14
ТАНДРЕВОЛД: «Русские спортсмены прекрасны. Они – жертвы политики»
ТАНДРЕВОЛД: «Русские спортсмены прекрасны. Они – жертвы политики»
В Англии оценили игру Зинченко и рассказали о перспективах в Ноттингеме
Футбол | 23.09.2025, 13:29
В Англии оценили игру Зинченко и рассказали о перспективах в Ноттингеме
В Англии оценили игру Зинченко и рассказали о перспективах в Ноттингеме
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Футбол | 22.09.2025, 23:59
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
22.09.2025, 05:05 2
Футбол
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
21.09.2025, 08:52 7
Футбол
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 2
Бокс
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 29
Теннис
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 14
Футбол
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
22.09.2025, 01:18 3
Бокс
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем