Ломницкий стал автором одного из самых ранних победных автоголов в УПЛ
Защитник «Оболони» совершил «самострел», решивший судьбу матча с «Карпатами», на 5-й минуте
Андрей Ломницкий стал автором одного из самых ранних победных автоголов в истории чемпионатов Украины. В матче с «Карпатами» (0:2) 19-летний защитник «Оболони» совершил «самострел», принесший три очка «львам», уже на 5-й минуте встречи.
Еще быстрее забивали решающие мячи в свои ворота только Александр Мизюк из «Металлиста» и полтавчанин Григорий Ярмаш.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние победные автоголы в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Мин.
|
Счет
|
14.05.2023
|
Александр МИЗЮК
|
Металлист
|
Заря (д)
|
1'
|
0:5
|
09.09.2006
|
Григорий ЯРМАШ
|
Ворскла
|
Шахтер (д)
|
3'
|
0:1
|
10.12.2011
|
Александр МАТВЕЕВ
|
Ворскла
|
Арсенал (г)
|
5'
|
0:2
|
04.10.2015
|
Алексей САВЧЕНКО
|
Говерла
|
Карпаты (д)
|
5
|
0:2
|
08.03.2024
|
Эдуард САРАПИЙ
|
Днепр-1
|
Рух (д)
|
5'
|
0:1
|
22.09.2025
|
Андрей ЛОМНИЦКИЙ
|
Оболонь
|
Карпаты (д)
|
5'
|
0:2
|
18.10.2022
|
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ
|
Кривбасс
|
Александрия (г)
|
7'
|
0:2
|
20.11.2022
|
Роман ДЕБЕЛКО
|
Кривбасс
|
Металлист 1925 (д)
|
8'
|
0:2
|
08.05.2023
|
Денис БАЛАН
|
Верес
|
Колос (д)
|
8'
|
0:1
|
22.04.2011
|
Евгений ПЕСКОВ
|
Ворскла
|
Металлург З (г)
|
9’
|
0:2
