Ломницкий стал автором одного из самых ранних победных автоголов в УПЛ

Андрей Ломницкий стал автором одного из самых ранних победных автоголов в истории чемпионатов Украины. В матче с «Карпатами» (0:2) 19-летний защитник «Оболони» совершил «самострел», принесший три очка «львам», уже на 5-й минуте встречи.

Еще быстрее забивали решающие мячи в свои ворота только Александр Мизюк из «Металлиста» и полтавчанин Григорий Ярмаш.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние победные автоголы в чемпионатах Украины