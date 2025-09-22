Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Ровно 29 лет назад легендарный Венгер стал тренером Арсенала

Арсен провел во главе лондонского клуба 22 года

Ровно 29 лет назад легендарный Венгер стал тренером Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

29 лет назад француз Арсен Венгер официально стал тренером лондонского «Арсенала».

22 сентября 1996 года Венгер начал свой тренерский путь в составе «канониров». В общей сложности во главе лондонского клуба Арсен провел 22 года (с 1996 по 2018), приняв участие в 1235 матчах во главе команды.

«Канониры» под руководством французского наставника одержали 715 побед и 267 ничьих. Остальные 252 поединка завершились поражениями. В среднем за матч Арсен набирал 1.95 очка.

В составе «Арсенала» Венгер завоевал 17 трофеев:

  • Чемпионат Англии (3)
  • Кубок Англии (7)
  • Суперкубок Англии (7)
Арсен Венгер в этот день Арсенал Лондон статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Victor673256ua
Венгер був класним тренером. А зараз якусь дичину в ФІФА вигадує
