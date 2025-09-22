Ровно 29 лет назад легендарный Венгер стал тренером Арсенала

29 лет назад француз Арсен Венгер официально стал тренером лондонского «Арсенала».

22 сентября 1996 года Венгер начал свой тренерский путь в составе «канониров». В общей сложности во главе лондонского клуба Арсен провел 22 года (с 1996 по 2018), приняв участие в 1235 матчах во главе команды.

«Канониры» под руководством французского наставника одержали 715 побед и 267 ничьих. Остальные 252 поединка завершились поражениями. В среднем за матч Арсен набирал 1.95 очка.

В составе «Арсенала» Венгер завоевал 17 трофеев:

Чемпионат Англии (3)

Кубок Англии (7)

Суперкубок Англии (7)