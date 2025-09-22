Ровно 29 лет назад легендарный Венгер стал тренером Арсенала
Арсен провел во главе лондонского клуба 22 года
29 лет назад француз Арсен Венгер официально стал тренером лондонского «Арсенала».
22 сентября 1996 года Венгер начал свой тренерский путь в составе «канониров». В общей сложности во главе лондонского клуба Арсен провел 22 года (с 1996 по 2018), приняв участие в 1235 матчах во главе команды.
«Канониры» под руководством французского наставника одержали 715 побед и 267 ничьих. Остальные 252 поединка завершились поражениями. В среднем за матч Арсен набирал 1.95 очка.
В составе «Арсенала» Венгер завоевал 17 трофеев:
- Чемпионат Англии (3)
- Кубок Англии (7)
- Суперкубок Англии (7)
📅 On this day, in 1996, Arséne Wenger was announced as Arsenal manager:— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 22, 2025
🕰️ 22 years
🏟️ 1,235 games
🏆 3x Premier League
🏆 7x FA Cup
🏆 7x Community Shield
I think it’s fair to say he was a good appointment. 🇫🇷 pic.twitter.com/tdFl9PMBkl
