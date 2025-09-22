Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 сентября
22 сентября 2025, 17:59
33
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

22 сентября 2025, 17:59
33
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В понедельник, 22 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Шахтер – Заря

Ggbet 1.24 – 5.64 – 11.90

21:00 Марсель – ПСЖ

Ggbet 4.50 – 4.15 – 1.81

21:45 Наполи – Пиза

Ggbet 1.34 – 5.46 – 11.50

22:15 Спортинг – Морейренсе

Ggbet 1.23 – 6.35 – 12.50

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

