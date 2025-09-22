СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 сентября

В понедельник, 22 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Шахтер – Заря

1.24 – 5.64 – 11.90

21:00 Марсель – ПСЖ

4.50 – 4.15 – 1.81

21:45 Наполи – Пиза

1.34 – 5.46 – 11.50

22:15 Спортинг – Морейренсе

1.23 – 6.35 – 12.50

