Другие новости22 сентября 2025, 17:59 |
33
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 сентября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
22 сентября 2025, 17:59 |
33
0
В понедельник, 22 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Шахтер – Заря
21:00 Марсель – ПСЖ
21:45 Наполи – Пиза
22:15 Спортинг – Морейренсе
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2025, 07:08 0
Известный тренер – о матчах украинцев в еврокубках
Футбол | 22 сентября 2025, 16:07 11
Игрок поразил ворота бывшей команды
Футбол | 22.09.2025, 07:41
Футбол | 22.09.2025, 18:48
Футбол | 22.09.2025, 05:05
Комментарии 0
Популярные новости
21.09.2025, 08:03 4
21.09.2025, 15:37 50
22.09.2025, 04:45
20.09.2025, 21:02 23
21.09.2025, 07:35 2
22.09.2025, 08:44 18
21.09.2025, 19:35 13
20.09.2025, 22:05 12