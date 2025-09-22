Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шовковский объяснил фиаско Динамо в матче с Александрией в УПЛ
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 18:15 |
1664
7

Шовковский объяснил фиаско Динамо в матче с Александрией в УПЛ

Киевляне сыграли вничью 2:2

22 сентября 2025, 18:15 |
1664
7
Шовковский объяснил фиаско Динамо в матче с Александрией в УПЛ
ФК Динамо. Александр Шовковский

В понедельник, 22 сентября, прошел матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия».

Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал результат этого матча.

«Не просто начинать игру, когда пропускаем в начале. Не знаю, игра нам давалась, контролировали матч. Имели возможности. Индивидуальное мастерство? Мы должны были использовать те моменты, которые у нас были. Я не понимаю, что произошло, что пытался сделать Михавко в случае с пропущенным голом. Я его спросил после матча, но он не объяснил. Все недовольны и разочарованы.

Почему потеряли концентрацию в конце матча? Дело в психологическом плане. Здесь виноват тренерский штаб, потому что пропускаем на последних минутах.

Мы создавали моменты, соперник терпел. В чем причина, что пропускаем? Ну пропускаем, то пропускаем, это недоработка.

Почему не играл Нещерет? У нас конкуренция в команде.

Отсутствие Торреса? У него травма, он восстанавливается. Я думаю, он еще неделю не будет тренироваться. Меня удивила моя команда, которая допустила такие ошибки и позволила сопернику забивать такие голы», – сказал Шовковский.

По теме:
Первая Лига. Буковина обыграла Левый Берег и поднялась на второе место
Шахтер – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Максим ФЕЩУК: «От своей команды ожидал больше забитых мячей»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Динамо - Александрия Александр Шовковский
Дмитрий Олейник Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Замена Левандовски. Барселона интересуется форвардом Атлетико
Футбол | 22 сентября 2025, 18:20 0
Замена Левандовски. Барселона интересуется форвардом Атлетико
Замена Левандовски. Барселона интересуется форвардом Атлетико

25-летний Хулиан Альварес попал в сферу интересов каталонского клуба

Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Футбол | 22 сентября 2025, 08:17 5
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»

Йожеф раскритиковал современное «Динамо»

Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Футбол | 22.09.2025, 04:27
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.09.2025, 14:32
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Футбол | 22.09.2025, 07:08
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Мені цікаво що він скаже після гри з Крістал Пелес
Ответить
+3
Павло
Ну пропускаємо, то і пропускаємо - все, що потрібно знати про тренера СаШо... 
Ответить
+3
GloryUkraine
Заміни на 77 хв. це не підсилення, а для утримання рахунку. В черговий раз не спрацювало. 
Ответить
+3
Умник
Фіаско?
Може нічію?
Ох і майстри пера)))
Ответить
+1
Ondu
следующий тренер сборной,такой же бездарный как Сережа
Ответить
+1
ZANREGENT1993
Замените Шовковского. Нужна смесь Кварцяного с Гвардиолой
Ответить
0
Alexander Киев
Ну пропускаємо, то пропускаємо (с) 
Ответить
0
Популярные новости
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 50
Другие виды
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
20.09.2025, 23:32 2
Футбол
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
21.09.2025, 09:31 1
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
20.09.2025, 22:05 12
Футбол
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем