Шовковский объяснил фиаско Динамо в матче с Александрией в УПЛ

В понедельник, 22 сентября, прошел матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия».

Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал результат этого матча.

«Не просто начинать игру, когда пропускаем в начале. Не знаю, игра нам давалась, контролировали матч. Имели возможности. Индивидуальное мастерство? Мы должны были использовать те моменты, которые у нас были. Я не понимаю, что произошло, что пытался сделать Михавко в случае с пропущенным голом. Я его спросил после матча, но он не объяснил. Все недовольны и разочарованы.

Почему потеряли концентрацию в конце матча? Дело в психологическом плане. Здесь виноват тренерский штаб, потому что пропускаем на последних минутах.

Мы создавали моменты, соперник терпел. В чем причина, что пропускаем? Ну пропускаем, то пропускаем, это недоработка.

Почему не играл Нещерет? У нас конкуренция в команде.

Отсутствие Торреса? У него травма, он восстанавливается. Я думаю, он еще неделю не будет тренироваться. Меня удивила моя команда, которая допустила такие ошибки и позволила сопернику забивать такие голы», – сказал Шовковский.