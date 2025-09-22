В понедельник, 22 сентября, состоялся матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия».

Команды сыграли на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени. Подопечные Шовковского не сумели одолеть соперника, сыграв вничью со счетом 2:2.

На 32-й минуте при счете 0:1 в пользу «горожан» игроки «Динамо» упустили невероятную возможность сравнять счет. После передачи от Назара Волошина форвард Эдуардо Герреро не попал в пустые ворота с очень опасной позиции – мяч срезался с ноги нападающего и попал в вингера «бело-синих» Огундана Шолу.

ВИДЕО. Как можно не забить? Герреро не реализовал убойный момент Динамо

ФОТО. Нереализованный момент нападающего «бело-синих» в первом тайме