Матч Оболонь – Карпаты прерван. Известна причина
Все из-за русских орков
В понедельник, 22 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором киевская «Оболонь» играет против львовских «Карпат».
Уже на 25 минуте арбитр был вынужден приостановить матч из-за соседа «болот» – в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения. Игра возобновится после отбоя.
Подопечные Александра Антоненко имеют в своем активе 8 зачетных пунктов и занимают 8 строчку турнирной таблицы после 5 туров. Карпаты находятся на 12 месте турнирной таблицы чемпионата, набрав всего 4 балла после 5 сыгранных матчей.
