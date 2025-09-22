Матч Оболонь – Карпаты прерван. Известна причина

В понедельник, 22 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором киевская «Оболонь» играет против львовских «Карпат».

Уже на 25 минуте арбитр был вынужден приостановить матч из-за соседа «болот» – в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения. Игра возобновится после отбоя.

Подопечные Александра Антоненко имеют в своем активе 8 зачетных пунктов и занимают 8 строчку турнирной таблицы после 5 туров. Карпаты находятся на 12 месте турнирной таблицы чемпионата, набрав всего 4 балла после 5 сыгранных матчей.