  4. Матч Оболонь – Карпаты прерван. Известна причина
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 13:37 | Обновлено 22 сентября 2025, 13:46
Матч Оболонь – Карпаты прерван. Известна причина

Все из-за русских орков

ФК Оболонь Киев.

В понедельник, 22 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором киевская «Оболонь» играет против львовских «Карпат».

Уже на 25 минуте арбитр был вынужден приостановить матч из-за соседа «болот» – в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения. Игра возобновится после отбоя.

Подопечные Александра Антоненко имеют в своем активе 8 зачетных пунктов и занимают 8 строчку турнирной таблицы после 5 туров. Карпаты находятся на 12 месте турнирной таблицы чемпионата, набрав всего 4 балла после 5 сыгранных матчей.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Карпаты воздушная тревога
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
batistuta
Пивовари проти гірських левів? Во, набухаються, якщо путлер дозволить...
Ответить
0
