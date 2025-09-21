Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена футболиста сборной Украины шокировала откровенными снимками
Другие новости
21 сентября 2025, 01:04 |
276
1

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины шокировала откровенными снимками

Анастасия Конопля решила выделиться своей красотой

21 сентября 2025, 01:04 |
276
1
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины шокировала откровенными снимками
Instagram. Анастасия Конопля

Анастасия Конопля, жена защитника «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли, поразила откровенной фотосессией.

Анастасия подчеркнула свою красоту и сексуальность, опубликовав фото в короткой юбке.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Пара поженилась 9 марта 2022 года, а в декабре того же года у них родилась дочь Анна-Аврора.

Сегодня Анастасия активно ведет соцсети, ее смелые фото собирают тысячи лайков и делают ее заметной фигурой далеко за пределами футбола.

По теме:
Руслан КОСТЫШИН: «Матч с Вересом? Тут мучились и Динамо, и Шахтер»
ФОТО. Жена звезды сборной Украины показала роскошную грудь. Огонь
Олег ШАНДРУК: «Матч с Колосом? Считаю этот результат положительным»
фото Ефим Конопля девушки Анастасия Гладун Шахтер Донецк сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Валенсия победила Атлетик. Баски доигрывали матч в меньшинстве
Футбол | 20 сентября 2025, 23:59 0
Валенсия победила Атлетик. Баски доигрывали матч в меньшинстве
Валенсия победила Атлетик. Баски доигрывали матч в меньшинстве

Победу во встрече одержали «летучие мыши»

Олейникова разгромила итальянку и впервые вышла в финал турнира WTA 125
Теннис | 20 сентября 2025, 19:35 4
Олейникова разгромила итальянку и впервые вышла в финал турнира WTA 125
Олейникова разгромила итальянку и впервые вышла в финал турнира WTA 125

Александра в двух сетаз разобралась с Сильвией Амброзио на соревнованиях в Толентино

ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Футбол | 20.09.2025, 18:10
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Бокс | 20.09.2025, 02:30
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
Бокс | 20.09.2025, 04:21
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Badboys17
Какая же она страшная - это п@#дец !
Ответить
0
Популярные новости
ВИДЕО. Торт и дорогая машина. Магучих показала, как празднует день рождения
ВИДЕО. Торт и дорогая машина. Магучих показала, как празднует день рождения
19.09.2025, 19:59 1
Другие виды
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 49
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 38
Футбол
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
20.09.2025, 00:22
Другие виды
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
19.09.2025, 09:02 34
Футбол
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем