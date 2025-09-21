ФОТО. Жена футболиста сборной Украины шокировала откровенными снимками

Анастасия Конопля, жена защитника «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли, поразила откровенной фотосессией.

Анастасия подчеркнула свою красоту и сексуальность, опубликовав фото в короткой юбке.

Пара поженилась 9 марта 2022 года, а в декабре того же года у них родилась дочь Анна-Аврора.

Сегодня Анастасия активно ведет соцсети, ее смелые фото собирают тысячи лайков и делают ее заметной фигурой далеко за пределами футбола.