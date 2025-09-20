Украинский тренер: «Не думаю, что Туран занимается этим в Шахтере»

Тренер любительского клуба «Полесье» (Ставки) Ярослав Климчук рассказал об организации матча 1/16 Кубка Украины, где его команда сыграла против донецкого Шахтера (0:1).

«Не думаю, что Арда Туран занимается организационными моментами в «Шахтере». А мы все этим занимаемся. Таков уровень.

Очень много моментов и ты просто не можешь сконцентрироваться на работе, которую нужно делать. В плане организационных моментов их просто куча», – сказал Климчук.

