  Украинский тренер: «Не думаю, что Туран занимается этим в Шахтере»
20 сентября 2025, 14:03
Украинский тренер: «Не думаю, что Туран занимается этим в Шахтере»

Ярослав Климчук рассказал об организации матча против Шахтера

Украинский тренер: «Не думаю, что Туран занимается этим в Шахтере»
ФК Полесье (Ставки). Ярослав Климчук

Тренер любительского клуба «Полесье» (Ставки) Ярослав Климчук рассказал об организации матча 1/16 Кубка Украины, где его команда сыграла против донецкого Шахтера (0:1).

«Не думаю, что Арда Туран занимается организационными моментами в «Шахтере». А мы все этим занимаемся. Таков уровень.

Очень много моментов и ты просто не можешь сконцентрироваться на работе, которую нужно делать. В плане организационных моментов их просто куча», – сказал Климчук.

На нашем сайте доступен обзор матча Полесья (Ставки) – Шахтер, где любительская команда чуть не шокировала все футбольное сообщество.

