Украинский тренер: «Не думаю, что Туран занимается этим в Шахтере»
Ярослав Климчук рассказал об организации матча против Шахтера
Тренер любительского клуба «Полесье» (Ставки) Ярослав Климчук рассказал об организации матча 1/16 Кубка Украины, где его команда сыграла против донецкого Шахтера (0:1).
«Не думаю, что Арда Туран занимается организационными моментами в «Шахтере». А мы все этим занимаемся. Таков уровень.
Очень много моментов и ты просто не можешь сконцентрироваться на работе, которую нужно делать. В плане организационных моментов их просто куча», – сказал Климчук.
На нашем сайте доступен обзор матча Полесья (Ставки) – Шахтер, где любительская команда чуть не шокировала все футбольное сообщество.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды забили пять мячей на двоих
Артем откровенно рассказал о проблемах киевского клуба