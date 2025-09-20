Первая лига, 7-й тур. Ингулец и Черноморец назвали стартовые составы
Поединок пройдет на стадионе «Ингулец» и начнется в 12:30
В субботу, 20 сентября, в Первой лиге пройдут матчи седьмого тура. «Ингулец» на своем поле сыграет с «Черноморцем». Обе команды пока идут без поражений.
«Ингулец» в новом сезоне Первой лиги провел шесть матчей. Команда Василия Кобина одержала три победы и три поединка завершила вничью. В предыдущем домашнем матче «Ингулец» со счетом 3:0 обыграл полтавскую «Ворсклу».
«Черноморец» всего лишь раз потерял очки. Подопечные Александра Кучера в третьем туре сыграли вничью 0:0 с «Ворсклой». Остальные поединки «Черноморец» выиграл.
Поединок пройдет на стадионе «Ингулец». Начало матча в 12:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.
