Дубль Белотти. Кальяри переиграл Лечче и вошел в топ-5 Серии A

«Кальяри» одержал выездную победу над «Лечче» в матче 4-го тура Серии А.

Хозяева вышли вперед уже на 5-й минуте благодаря голу Тиагу Габриэла. Ещё до перерыва «Кальяри» сравнял счёт, на 33-й минуте отличился Андреа Белотти.

Именно Белотти стал главным героем встречи. На 71-й минуте он реализовал пенальти и оформил дубль, принеся «Кальяри» три очка (2:1).

«Кальяри» вышел на 5-е место в чемпионате Италии (7 очков).

Серия А. 4-й тур, 19 сентября

Лечче – Кальяри – 1:2

Голы: Тиагу Габриэл, 5 – Белотти, 33, 71 (пен)