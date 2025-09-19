Дубль Белотти. Кальяри переиграл Лечче и вошел в топ-5 Серии A
Победный гол гости забили с пенальти
«Кальяри» одержал выездную победу над «Лечче» в матче 4-го тура Серии А.
Хозяева вышли вперед уже на 5-й минуте благодаря голу Тиагу Габриэла. Ещё до перерыва «Кальяри» сравнял счёт, на 33-й минуте отличился Андреа Белотти.
Именно Белотти стал главным героем встречи. На 71-й минуте он реализовал пенальти и оформил дубль, принеся «Кальяри» три очка (2:1).
«Кальяри» вышел на 5-е место в чемпионате Италии (7 очков).
Серия А. 4-й тур, 19 сентября
Лечче – Кальяри – 1:2
Голы: Тиагу Габриэл, 5 – Белотти, 33, 71 (пен)
