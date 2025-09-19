Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий СЛАБЫШЕВ: «Серия пенальти – это серия пенальти»
Кубок Украины
19 сентября 2025, 15:47 | Обновлено 19 сентября 2025, 15:59
59
0

Юрий СЛАБЫШЕВ: «Серия пенальти – это серия пенальти»

Главный тренер «Металлурга» Запорожье прокомментировал вылет из Кубка Украины

19 сентября 2025, 15:47 | Обновлено 19 сентября 2025, 15:59
59
0
Юрий СЛАБЫШЕВ: «Серия пенальти – это серия пенальти»
Металург Запорожье

Главный тренер «Металлурга» Запорожья Юрий Слабышев прокомментировал поражение команды в 1/16 финала Кубка Украины от «Феникс-Мариуполя» (1:1, по пенальти - 2:4).

«Считаю, что «Феникс» получше начал игру, но потом мы ее выровняли, воспользовались моментом и забили в конце. Однако во втором тайме должны сыграть лучше.

Есть свои причины. У нас очень плотный график. Через два дня снова будем принимать «Феникс» дома, но уже в чемпионате, поэтому сейчас главное – восстановление.

Еще раз объясню: в этой игре мы могли как выиграть, так и проиграть. А серия пенальти – это серия пенальти. Так сложилось. Будем готовиться к чемпионату», – сказал Слабышев.

По теме:
Максим ФЕЩУК: «Хочется попасть на команду из УПЛ
Тренер Полесья Ставки про матч с Шахтером: «Мы понимали, с кем играем»
Олег КОЖУШКО: «Победный гол посвятил своему сыну»
Металлург Запорожье Кубок Украины по футболу серия пенальти Феникс-Мариуполь пресс-конференция
Александр Сильченко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый Месси. Вундеркинд Барселоны забил 145 голов за 52 матча в Испании
Футбол | 18 сентября 2025, 17:02 0
Новый Месси. Вундеркинд Барселоны забил 145 голов за 52 матча в Испании
Новый Месси. Вундеркинд Барселоны забил 145 голов за 52 матча в Испании

Каталонский клуб внимательно следит за игрой и прогрессом талантливого Дестини Косисо

Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Другие виды | 18 сентября 2025, 22:30 7
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ

В четверг в Токио были разыграны четыре комплекта наград

Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Футбол | 19.09.2025, 09:02
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Transfermarkt подтвердил, что Безус продолжит карьеру на Кипре
Футбол | 19.09.2025, 14:45
Transfermarkt подтвердил, что Безус продолжит карьеру на Кипре
Transfermarkt подтвердил, что Безус продолжит карьеру на Кипре
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Теннис | 19.09.2025, 11:00
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 3
Бокс
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
18.09.2025, 07:07 4
Футбол
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 1
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
17.09.2025, 23:34 2
Бокс
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем