Юрий СЛАБЫШЕВ: «Серия пенальти – это серия пенальти»

Главный тренер «Металлурга» Запорожья Юрий Слабышев прокомментировал поражение команды в 1/16 финала Кубка Украины от «Феникс-Мариуполя» (1:1, по пенальти - 2:4).

«Считаю, что «Феникс» получше начал игру, но потом мы ее выровняли, воспользовались моментом и забили в конце. Однако во втором тайме должны сыграть лучше.

Есть свои причины. У нас очень плотный график. Через два дня снова будем принимать «Феникс» дома, но уже в чемпионате, поэтому сейчас главное – восстановление.

Еще раз объясню: в этой игре мы могли как выиграть, так и проиграть. А серия пенальти – это серия пенальти. Так сложилось. Будем готовиться к чемпионату», – сказал Слабышев.