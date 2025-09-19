Второй в АПЛ. Ярмолюк демонстрирует безумную статистику на старте сезона

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк занимает второе место в английской Премьер-лиге по количеству сделанных перехватов мяча среди всех хавбеков.

Так, согласно данным Twitter-паблика DataMB, с начала текущего сезона на счету 21-летнего игрока уже 22 таких успешных действия. Больше него перехватов совершил только Мойсес Кайседо из «Челси» – 23.

В топ-5 по этому показателю также находятся Гранит Джака («Сандерленд») – 21, Тайлер Адамс («Борнмут») – 20 и Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест») – 19.

Сообщалось, что Ярмолюком активно интересуется «Манчестер Юнайтед».