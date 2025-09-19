Второй в АПЛ. Ярмолюк демонстрирует безумную статистику на старте сезона
Хавбек сборной Украины набрал отличную форму
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк занимает второе место в английской Премьер-лиге по количеству сделанных перехватов мяча среди всех хавбеков.
Так, согласно данным Twitter-паблика DataMB, с начала текущего сезона на счету 21-летнего игрока уже 22 таких успешных действия. Больше него перехватов совершил только Мойсес Кайседо из «Челси» – 23.
В топ-5 по этому показателю также находятся Гранит Джака («Сандерленд») – 21, Тайлер Адамс («Борнмут») – 20 и Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест») – 19.
Сообщалось, что Ярмолюком активно интересуется «Манчестер Юнайтед».
No midfielder has more interceptions than Moisés Caicedo (23) in the Premier League this season 🇪🇨🔵— DataMB (@DataMB_) September 17, 2025
◉ 23 — Moisés Caicedo
◎ 22 — Yehor Yarmoliuk
◎ 21 — Granit Xhaka
◎ 20 — Tyler Adams
◎ 19 — Elliot Anderson
📊 https://t.co/McR5zrPkTO pic.twitter.com/3zF3kowXan
