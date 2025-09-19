Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывший игрок Шахтера дал прогноз на матч Александрии и Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
19 сентября 2025, 10:51 | Обновлено 19 сентября 2025, 10:52
Бывший игрок Шахтера дал прогноз на матч Александрии и Динамо в УПЛ

Виктор Грачев не верит в положительный результат для подопечных Кирилла Нестеренко

Бывший игрок Шахтера дал прогноз на матч Александрии и Динамо в УПЛ
ФК Динамо Киев

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Виктор Грачев поделился мыслями о предстоящем матче между «Александрией» и «Шахтёром» в шестом туре Украинской Премьер-лиги.

Экс-футболист не верит в победу «Александрии» из-за слабого старта команды, поэтому эксперт ожидает победы киевлян.

– «Александрия» станет на пути «Динамо» в предстоящем туре?

– Нет. Мы снова возвращаемся к старту сезона. Серебряный призер прошлого чемпионата потерял больше половины основного состава, команду покинул весь тренерский штаб, то о каком результате может идти речь. На мой взгляд, чтобы быстрее разобраться в такой ситуации, нужен был опытный наставник, а у Кирилла Нестеренко, пусть он и перспективный, нет опыта работы на высшем уровне. В нынешнем сезоне заработана одна победа при семи поражениях. Но, на мой взгляд, руководству стоит задуматься о смене главного тренера, а то будет поздно.

Александрия часто держалась за счет того, что у них была налажена игра в обороне, они грамотно перестраивались, поэтому забить им было сложно, а сегодня 19 пропущенных мячей в восьми поединках, это чересчур.

Поединок между клубами пройдет 22 сентября на «стадионе имени Валерия Лобановского». Начнется игра в 15:30.

По теме:
Бывший игрок Динамо и сборной Украины получил тренерскую квалификацию
Динамо на неделю отправится в польский Люблин. Известна причина
«Фанатам такие результаты не зайдут». Грачев – о предстоящем туре в УПЛ
