Бывший игрок Шахтера дал прогноз на матч Александрии и Динамо в УПЛ

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Виктор Грачев поделился мыслями о предстоящем матче между «Александрией» и «Шахтёром» в шестом туре Украинской Премьер-лиги.

Экс-футболист не верит в победу «Александрии» из-за слабого старта команды, поэтому эксперт ожидает победы киевлян.

– «Александрия» станет на пути «Динамо» в предстоящем туре?

– Нет. Мы снова возвращаемся к старту сезона. Серебряный призер прошлого чемпионата потерял больше половины основного состава, команду покинул весь тренерский штаб, то о каком результате может идти речь. На мой взгляд, чтобы быстрее разобраться в такой ситуации, нужен был опытный наставник, а у Кирилла Нестеренко, пусть он и перспективный, нет опыта работы на высшем уровне. В нынешнем сезоне заработана одна победа при семи поражениях. Но, на мой взгляд, руководству стоит задуматься о смене главного тренера, а то будет поздно.

Александрия часто держалась за счет того, что у них была налажена игра в обороне, они грамотно перестраивались, поэтому забить им было сложно, а сегодня 19 пропущенных мячей в восьми поединках, это чересчур.

Поединок между клубами пройдет 22 сентября на «стадионе имени Валерия Лобановского». Начнется игра в 15:30.