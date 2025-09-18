ФОТО. Жена Зинченко затмила мужа после его неудачного дебюта
Влада Зинченко продолжает собирать восторженные отзывы
Влада Зинченко ослепила сеть роскошным образом после неудачного дебюта мужа в новом клубе.
Александр Зинченко дебютировал за «Ноттингем Форест» с поражения и вылетел из Кубка английской лиги, но его супруга компенсировала негатив ярким выходом.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
На следующий день спортивная ведущая появилась в вечернем платье и покорила подписчиков в Instagram – более 667 тысяч человек, включая звездных жен украинских футболистов.
Даже супруга Романа Яремчука, Кристина, не удержалась от комплимента: «Бьютифул кума», на что Влада ответила: «Ну, так кто же фотографировал».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Завершен очередной игровой день 1-го тура Лиги чемпионов
Клуб провел презентацию игрока