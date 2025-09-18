ФОТО. Жена Зинченко затмила мужа после его неудачного дебюта

Влада Зинченко ослепила сеть роскошным образом после неудачного дебюта мужа в новом клубе.

Александр Зинченко дебютировал за «Ноттингем Форест» с поражения и вылетел из Кубка английской лиги, но его супруга компенсировала негатив ярким выходом.

На следующий день спортивная ведущая появилась в вечернем платье и покорила подписчиков в Instagram – более 667 тысяч человек, включая звездных жен украинских футболистов.

Даже супруга Романа Яремчука, Кристина, не удержалась от комплимента: «Бьютифул кума», на что Влада ответила: «Ну, так кто же фотографировал».