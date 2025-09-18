Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 сентября 2025, 22:20 | Обновлено 18 сентября 2025, 22:31
ФОТО. Жена Зинченко затмила мужа после его неудачного дебюта

Влада Зинченко продолжает собирать восторженные отзывы

ФОТО. Жена Зинченко затмила мужа после его неудачного дебюта
Instagram. Влада Зинченко

Влада Зинченко ослепила сеть роскошным образом после неудачного дебюта мужа в новом клубе.

Александр Зинченко дебютировал за «Ноттингем Форест» с поражения и вылетел из Кубка английской лиги, но его супруга компенсировала негатив ярким выходом.

На следующий день спортивная ведущая появилась в вечернем платье и покорила подписчиков в Instagram – более 667 тысяч человек, включая звездных жен украинских футболистов.

Даже супруга Романа Яремчука, Кристина, не удержалась от комплимента: «Бьютифул кума», на что Влада ответила: «Ну, так кто же фотографировал».

фото Влада Зинченко (Седан) Александр Зинченко lifestyle девушки Ноттингем Форест
Максим Лапченко Источник: Instagram
