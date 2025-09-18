Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Реакция Слота и Симеоне на суперматч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 22:08
Ливерпуль выиграл со счетом 3:2

Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль в первом туре основного этапа Лиги чемпионов обыграл Атлетико со счетом 3:2.

При этом Красные вели в два мяча уже на шестой минуте, мадридцы отыгрались, но ван Дейк оформил победный мяч в компенсированное время.

Тренер Атлетико был настолько огорчен, что даже поссорился с одним из болельщиков.

Опытные наставники Арне Слот и Диего Симеоне дали комментарий после игры.

