ВИДЕО. Реакция Слота и Симеоне на суперматч Лиги чемпионов

Ливерпуль в первом туре основного этапа Лиги чемпионов обыграл Атлетико со счетом 3:2.

При этом Красные вели в два мяча уже на шестой минуте, мадридцы отыгрались, но ван Дейк оформил победный мяч в компенсированное время.

Тренер Атлетико был настолько огорчен, что даже поссорился с одним из болельщиков.

Опытные наставники Арне Слот и Диего Симеоне дали комментарий после игры.