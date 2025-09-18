Лига чемпионов18 сентября 2025, 22:08 | Обновлено 18 сентября 2025, 22:14
331
0
ВИДЕО. Реакция Слота и Симеоне на суперматч Лиги чемпионов
Ливерпуль выиграл со счетом 3:2
18 сентября 2025, 22:08 | Обновлено 18 сентября 2025, 22:14
331
0
Ливерпуль в первом туре основного этапа Лиги чемпионов обыграл Атлетико со счетом 3:2.
При этом Красные вели в два мяча уже на шестой минуте, мадридцы отыгрались, но ван Дейк оформил победный мяч в компенсированное время.
Тренер Атлетико был настолько огорчен, что даже поссорился с одним из болельщиков.
Опытные наставники Арне Слот и Диего Симеоне дали комментарий после игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 18 сентября 2025, 00:50 0
Геннадий готов вернуться на ринг
Футбол | 18 сентября 2025, 21:54 0
Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 18.09.2025, 15:59
Футбол | 18.09.2025, 07:07
Бокс | 18.09.2025, 00:13
Комментарии 0
Популярные новости
17.09.2025, 04:19 14
17.09.2025, 08:19 18
17.09.2025, 22:18
18.09.2025, 03:49 8
17.09.2025, 06:20 4
17.09.2025, 21:45 3
17.09.2025, 20:50 89
16.09.2025, 20:59 34