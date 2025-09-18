ФОТО. Неприятное падение. Монфис досрочно завершил стартовый матч в Китае

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
18 сентября 2025, 15:39 |
104
0

Гаэль снялся с поединка против Шевченко в третьем сете на турнире ATP 250 в Ченду

Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 52) завершил выступления на хардовом турнире ATP 250 в Ченду, Китай.

В 1/16 финала 39-летний француз вышел на корт против представителя Казахстана Александра Шевченко (АТР 96). После первого гейма в третьей партии Монфис снялся с матча.

ATP 250 Ченду. Хард, 1/16 финала

Александра Шевченко (Казахстан) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:7 (3:7), 6:3, 1:0, RET., Монфис

В конце второй партии Гаэль неудачно упал на корт, после чего взял медицинский тайм-аут. Монфис отказался от продолжения борьбы из-за травмы ноги / лодыжки.

Гаэль потерпел пятое поражение подряд. В последний раз он побеждал 1 июля, когда выбил Уго Умбера в первом раунде Уимблдона.

Шевченко во втором круге соревнования в Ченду сыграет против Джованни Мпеши-Перрикара.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ФОТО. Игрок Динамо получил травму в матче Кубка Украины против Александрии
ФОТО. Аллегри вынужденно заменил голкипера, а в конце матча получил красную
Монфис рассказал, до какого возраста будет играть в теннис
Гаэль Монфис травма травма ноги Александр Шевченко (теннисист) фото
