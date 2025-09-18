Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 52) завершил выступления на хардовом турнире ATP 250 в Ченду, Китай.

В 1/16 финала 39-летний француз вышел на корт против представителя Казахстана Александра Шевченко (АТР 96). После первого гейма в третьей партии Монфис снялся с матча.

ATP 250 Ченду. Хард, 1/16 финала

Александра Шевченко (Казахстан) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:7 (3:7), 6:3, 1:0, RET., Монфис

В конце второй партии Гаэль неудачно упал на корт, после чего взял медицинский тайм-аут. Монфис отказался от продолжения борьбы из-за травмы ноги / лодыжки.

Гаэль потерпел пятое поражение подряд. В последний раз он побеждал 1 июля, когда выбил Уго Умбера в первом раунде Уимблдона.

Шевченко во втором круге соревнования в Ченду сыграет против Джованни Мпеши-Перрикара.

ФОТО. Неприятное падение. Монфис досрочно завершил стартовый матч в Китае

Getty Images/Global Images Ukraine