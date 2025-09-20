Салах повторил достижение легендарного Андрея Шевченко
Египтянин догнал украинца в списке лучших бомбардиров ЛЧ
Вечером 17 сентября прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Английский Ливерпуль переиграл Атлетико Мадрид (3:2) на домашней арене Энфилд.
Уже на шестой минуте матча открыл счет во встрече Мохамед Салах. Египтянин забил свой 48-й гол в Лиге чемпионов, что позволило ему сравняться по количеству голов с легендарным украинским форвардом Андреем Шевченко и шведом Златаном Ибрагимовичем.
Лучшим бомбардиром турнира является Криштиану Роналду, у которого 140 голов.
🇪🇬Mo Salah— Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) September 17, 2025
Sube al Top12 en la historia
de la tabla de goleadores.
Llegó a ⚽️48 goles en 89 partidos
de la UEFA Champions League 🔺
Empató a otros cracks…
🇺🇦ANDRIY SHEVCHENKO
⚽️48 goles | 100 partidos
🇸🇪ZLATAN IBRAHIMOVIC
⚽️48 goles | 124 partidos pic.twitter.com/8hk1ZKcmvQ
