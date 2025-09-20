Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Салах повторил достижение легендарного Андрея Шевченко
Лига чемпионов
20 сентября 2025, 02:12 |
54
0

Салах повторил достижение легендарного Андрея Шевченко

Египтянин догнал украинца в списке лучших бомбардиров ЛЧ

20 сентября 2025, 02:12 |
54
0
Салах повторил достижение легендарного Андрея Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Вечером 17 сентября прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Английский Ливерпуль переиграл Атлетико Мадрид (3:2) на домашней арене Энфилд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже на шестой минуте матча открыл счет во встрече Мохамед Салах. Египтянин забил свой 48-й гол в Лиге чемпионов, что позволило ему сравняться по количеству голов с легендарным украинским форвардом Андреем Шевченко и шведом Златаном Ибрагимовичем.

Лучшим бомбардиром турнира является Криштиану Роналду, у которого 140 голов.

По теме:
ФОТО. Невеста Роналду впечатлила новой публикацией. Невероятный прогрес
Рекорд Ризника устоял. Рулли стал лучшим в первом туре ЛЧ по сейвам
Действительно ли он был проблемой? Рэшфорд превзошел атакующее трио МЮ
Мохамед Салах Ливерпуль Атлетико Мадрид Лига чемпионов Ливерпуль - Атлетико Андрей Шевченко Криштиану Роналду бомбардиры
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ходит в церковь. Известно, чем Мудрик занимается в Лондоне
Футбол | 19 сентября 2025, 19:59 11
Ходит в церковь. Известно, чем Мудрик занимается в Лондоне
Ходит в церковь. Известно, чем Мудрик занимается в Лондоне

Игрок ждет решение по дисквалификации

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
Футбол | 19 сентября 2025, 02:04 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
Футбол | 19.09.2025, 07:36
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КРАВЕЦ: «Мы с Хачериди ходили и уговаривали Суркиса купить Себальоса»
Футбол | 20.09.2025, 01:12
КРАВЕЦ: «Мы с Хачериди ходили и уговаривали Суркиса купить Себальоса»
КРАВЕЦ: «Мы с Хачериди ходили и уговаривали Суркиса купить Себальоса»
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Футбол | 19.09.2025, 09:02
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Левченко обратилась к Бех-Романчук: «Я чувствовала, что так и будет»
Левченко обратилась к Бех-Романчук: «Я чувствовала, что так и будет»
18.09.2025, 12:34
Другие виды
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
18.09.2025, 07:07 4
Футбол
Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
18.09.2025, 07:54 7
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
18.09.2025, 20:11
Теннис
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
19.09.2025, 11:00 9
Теннис
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 61
Футбол
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем