Андрей БУСЬКО: «Нам нужно сыграть дисциплинированно»

В четверг, 18 сентября, в матче 1/16 финала Кубка Украины «Буковина» на своем поле сыграет с «Карпатами». О подготовке к поединку рассказал защитник «Буковины» Андрей Бусько.

– Андрей, подготовка к кубковому матчу с «Карпатами» выходит на финишную прямую. Ты воспитанник этого клуба. С какими мыслями готовишься к игре против команды, открывшей тебе путь в большой футбол?

– Готовлюсь, как к любому другому матчу. Задача у нас всегда одна – побеждать. И в этом матче мы тоже сделаем все возможное, чтобы пройти дальше. То, что это моя бывшая команда, на подготовку никак не влияет и не отвлекает. К игре подхожу психологически и морально в хорошем состоянии.

– Будет ли этот матч для тебя особенным?

– Не сказал бы, что особенный. Конечно, в голове есть мысль, что это «Карпаты» – команда, в которой я начинал свой футбольный путь, но я воспринимаю этот матч как обычный, без лишних эмоций.

– Ты дебютировал за «Карпаты» в УПЛ в сезоне 2017/18. Какие воспоминания о том периоде больше всего греют душу?

– Мой дебют был не слишком удачным – мы тогда проиграли киевскому «Динамо» со счетом 0:5. В том матче я вышел на замену на несколько минут. Конечно, результат неприятный, но дебют в такой атмосфере, на таком стадионе против топ-соперника – вот это больше всего запомнилось. Остались только приятные воспоминания об этом периоде.

– Остались ли в нынешних «Карпатах» игроки, которых ты хорошо знаешь и с которыми выступал раньше вместе?

– Да, есть двое таких футболистов. Можно сказать, что это старожилы клуба – Амбросий Чачуа и Денис Мирошниченко. Они были в команде, когда я только начал свой путь в основе «Карпат». С того состава, когда я начинал играть за зелено-белых, только они остались.

– В прошлом году «Буковина» сыграла два контрольных матча против «Карпат». Какими они тебе запомнились?

– В первом матче я не играл, поэтому ничего об этой игре не скажу. Во втором спарринге мы сыграли против «Карпат», которые уже возглавлял Владислав Лупашко. Это хорошая команда, играющая в агрессивный, комбинационный футбол. Думаю, будущий кубковый матч не будет сильно отличаться от того, что было на сборах. Нам нужно сыграть дисциплинированно, выполнить наставления тренера – и тогда будет хороший результат.

– «Карпаты» в текущем сезоне неудачно стартовали в УПЛ – львовяне остаются единственной командой, которая в течение пяти туров еще не почувствовала вкус победы. Повлияет ли это на их настроение в кубковой игре?

– Да, в чемпионате они еще не побеждали, хотя в Кубке в 1/32 финала разгромили соперника со счетом 8:0. Думаю, они приедут с желанием доказать свою силу. Знаю львовских болельщиков – для них Кубок Украины всегда был важным турниром. Поэтому уверен, что «Карпаты» выйдут максимально мотивированными и будут выкладываться на все 100%.

– Ты сказал, что хорошо знаешь львовских болельщиков, но также успел ощутить поддержку и черновицких болельщиков в течение того времени, которое ты провел в «Буковине». Какую атмосферу ждешь на трибунах?

– Знаю, что билетов уже продано много. Ожидаю, что атмосфера в Черновцах будет не хуже, чем во Львове. Наши болельщики всегда зажигают, и я уверен, что они горячо поддержат нас. Поэтому хочу пригласить всех на стадион – мы будем стараться и делать все, чтобы пройти дальше в Кубке!

– В прошлом туре в игре против «Чернигова», в котором «Буковина» одержала уверенную победу, ты вышел на замену во втором тайме. Насколько эта победа придает уверенность перед кубковым матчем?

- Конечно, любая победа придает уверенность. Мы выиграли пять матчей подряд, и это очень мотивирует. Такие результаты только улучшают командный дух. Убедительная победа над «Черниговом» придает нам еще больше сил перед «Карпатами». Подходим к матчу в хорошем настроении.

– На чем акцентирует внимание Сергей Шищенко во время подготовки к «Карпатам»?

– Требования тренера не меняются: быстрая работа с мячом, динамика, дисциплина. Мы стараемся это делать и надеемся перенести все на игру.