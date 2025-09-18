Джон ХЕЙТИНГА: «Мы начали матч очень хорошо»

Главный тренер амстердамского «Аякса» Джон Хейтинга прокомментировал поражение от миланского «Интера» (0:2) в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Мы начали очень хорошо. Это была напряженная игра. Мы знаем о силе и качестве «Интера», особенно в фланговых атаках и на стандартных положениях. Я должен похвалить свою команду – у нас был отличный шанс забить в ситуации один на один. Они забили со стандартного положения, а когда забили второй гол после перерыва, нам стало понятно, что будет трудно.

Мы должны сохранять позитив. Мы играли против одной из лучших команд Лиги чемпионов. В первом тайме мы показали свое качество в владении мячом и не дали много шансов сопернику. У нас было несколько моментов и мы контролировали игру, а затем имели отличную возможность забить. Мы должны улучшить игру на стандартных положениях, что является сильным оружием «Интера».