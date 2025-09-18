Симеоне поругался с фанатом, получил красную и ушел с поля с полицейским

В среду, 17 сентября, состоялся матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико». Хозяева вырвали победу на последних минутах и победили со счетом 3:2.

Победный гол забил защитник и капитан «мерсисайдцев» Вирджил ван Дейк, а через несколько минут красную карточку получил главный тренер испанского клуба Диего Симеоне.

Наставник «Атлетико» полез драться с болельщиком английской команды, который смеялся в лицо тренеру после гола Вирджила. Это не понравилось Симеоне, который за свои эмоции был удален и покинул поле в сопровождении полицейского:

«Команда не очень хорошо начала, нам не повезло с первым голом, который нарушил все наши планы. Стало легче, когда команда сравняла счет. Мы завершили опасный момент голом Маркоса, который вдохновил нас вернуться в игру. Во втором тайме мы побежали вперед и держали игру под контролем. Счет стал 2:2, однако поразительный гол Вирджила оставил нам горький привкус проигрыша.

Они (фанаты – прим) говорят о том, что заботятся о тебе, а потом оскорбляют тебя всю игру, и ты не можешь ничего сказать. Моя реакция неоправданная, но ты не знаешь, что такое терпеть обиды 90 минут без остановки. Они оскорбляли меня всю игру. Я надеюсь, что «Ливерпуль» найдет человека, который это сделал.

Нам нужен был такой матч. Мы играли на фантастическом стадионе против хорошо атакующей команды. Сначала мы не думали, что что-нибудь хорошее произойдет. Если нам придется проиграть, давайте проигрываем так», – прокомментировал Симеоне.