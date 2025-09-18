Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Симеоне поругался с фанатом, получил красную и ушел с поля с полицейским
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 01:07 |
260
0

Симеоне поругался с фанатом, получил красную и ушел с поля с полицейским

Наставник «Атлетико» не сдержал эмоций во время победного гола «Ливерпуля»

18 сентября 2025, 01:07 |
260
0
Симеоне поругался с фанатом, получил красную и ушел с поля с полицейским
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

В среду, 17 сентября, состоялся матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико». Хозяева вырвали победу на последних минутах и победили со счетом 3:2.

Победный гол забил защитник и капитан «мерсисайдцев» Вирджил ван Дейк, а через несколько минут красную карточку получил главный тренер испанского клуба Диего Симеоне.

Наставник «Атлетико» полез драться с болельщиком английской команды, который смеялся в лицо тренеру после гола Вирджила. Это не понравилось Симеоне, который за свои эмоции был удален и покинул поле в сопровождении полицейского:

«Команда не очень хорошо начала, нам не повезло с первым голом, который нарушил все наши планы. Стало легче, когда команда сравняла счет. Мы завершили опасный момент голом Маркоса, который вдохновил нас вернуться в игру. Во втором тайме мы побежали вперед и держали игру под контролем. Счет стал 2:2, однако поразительный гол Вирджила оставил нам горький привкус проигрыша.

Они (фанаты – прим) говорят о том, что заботятся о тебе, а потом оскорбляют тебя всю игру, и ты не можешь ничего сказать. Моя реакция неоправданная, но ты не знаешь, что такое терпеть обиды 90 минут без остановки. Они оскорбляли меня всю игру. Я надеюсь, что «Ливерпуль» найдет человека, который это сделал.

Нам нужен был такой матч. Мы играли на фантастическом стадионе против хорошо атакующей команды. Сначала мы не думали, что что-нибудь хорошее произойдет. Если нам придется проиграть, давайте проигрываем так», – прокомментировал Симеоне.

По теме:
Арне СЛОТ: «Великолепный игрок. Он сыграл намного лучше, чем я ожидал»
Магия египтянина. Салах вошел в историю ЛЧ уже на 6-й минуте матча
Как сыграл Забарный? Опубликованы оценки игроков в матче ПСЖ – Аталанта
Лига чемпионов Ливерпуль Атлетико Мадрид Ливерпуль - Атлетико Диего Симеоне удаление (красная карточка)
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Бокс | 17 сентября 2025, 05:13 1
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире

Теренс рассказал, что является болельщиком Александра

Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Теннис | 17 сентября 2025, 16:44 20
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу

Элина в трех сетах одолела Паулу и вывела сборную Украины в полуфинал КБДК-2025

Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 17.09.2025, 18:45
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами
Футбол | 17.09.2025, 17:55
ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами
ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами
Бавария – Челси – 3:1. Дубль Кейна, Палмер, автогол. Видео голов и обзор
Футбол | 18.09.2025, 00:59
Бавария – Челси – 3:1. Дубль Кейна, Палмер, автогол. Видео голов и обзор
Бавария – Челси – 3:1. Дубль Кейна, Палмер, автогол. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 15
Футбол
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 15
Футбол
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.09.2025, 08:03 4
Бокс
РАКИЦКИЙ: «Знаете, почему я вернулся в Украину после игры в зените?»
РАКИЦКИЙ: «Знаете, почему я вернулся в Украину после игры в зените?»
16.09.2025, 00:26
Футбол
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем