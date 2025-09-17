17 сентября проходит матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.

Коллективы играют на стадионе КСК «Ника». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 58-й минуте счет стал 1:1. Автогол оформил Владислав Бленуце.

Блунеце срезал мяч головой в свои ворота после подачи Сергея Булецы с углового.

ВИДЕО. Булеца на Бленуце. Александрия забила Динамо: автогол сравнял счет