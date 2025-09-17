Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Булеца на Бленуце. Александрия забила Динамо: автогол сравнял счет
Кубок Украины
17 сентября 2025, 20:23 | Обновлено 17 сентября 2025, 20:25
ВИДЕО. Булеца на Бленуце. Александрия забила Динамо: автогол сравнял счет

После подачи с углового от Сергея Булецы Владислав Бленуце головой срезал в свои ворота

17 сентября проходит матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.

Коллективы играют на стадионе КСК «Ника». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 58-й минуте счет стал 1:1. Автогол оформил Владислав Бленуце.

Блунеце срезал мяч головой в свои ворота после подачи Сергея Булецы с углового.

ВИДЕО. Булеца на Бленуце. Александрия забила Динамо: автогол сравнял счет

Владислав Бленуце Сергей Булеца автогол видео голов и обзор Кубок Украины по футболу Александрия Динамо Киев Александрия - Динамо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
DaVinci
Оце так підписали проблему на свою голову...
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
