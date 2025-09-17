Кубок Украины17 сентября 2025, 20:23 | Обновлено 17 сентября 2025, 20:25
ВИДЕО. Булеца на Бленуце. Александрия забила Динамо: автогол сравнял счет
После подачи с углового от Сергея Булецы Владислав Бленуце головой срезал в свои ворота
17 сентября проходит матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.
Коллективы играют на стадионе КСК «Ника». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
На 58-й минуте счет стал 1:1. Автогол оформил Владислав Бленуце.
Блунеце срезал мяч головой в свои ворота после подачи Сергея Булецы с углового.
ВИДЕО. Булеца на Бленуце. Александрия забила Динамо: автогол сравнял счет
