Кубок Украины: обнародованы стартовые составы на матч Александрия – Динамо
Поединок 1/16 финала состоится 17 сентября и начнется в 18:00 по Киеву
17 сентября состоится матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо.
Поединок пройдет на стадионе КСК «Ника». Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед стартом противостояния наставники коллективов Кирилл Нестеренко и Александр Шовковский назвали стартовые составы своих подопечных.
Для обоих клубов это будет первый матч в нынешнем розыгрыше турнира.
Стартовые составы на матч Александрия – Динамо
