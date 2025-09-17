Кубок Украины: обнародованы стартовые составы на матч Александрия – Динамо

17 сентября состоится матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо.

Поединок пройдет на стадионе КСК «Ника». Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Перед стартом противостояния наставники коллективов Кирилл Нестеренко и Александр Шовковский назвали стартовые составы своих подопечных.

Для обоих клубов это будет первый матч в нынешнем розыгрыше турнира.

Стартовые составы на матч Александрия – Динамо