Лига чемпионов
17 сентября 2025, 13:21 |
Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ: «Это был достаточно ровный матч»

Главный тренер «Атлетика» прокомментировал поражение от «Арсенала»

УЕФА. Эрнесто Вальверде

Главный тренер баскского «Атлетико» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от лондонского «Арсенала» (0:2) в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Это был довольно равный матч. Мы знали, что они очень сильны в индивидуальных дуэлях, над чем мы работали. Мы пытались давить на них высоко. Это была напряженная игра с некоторыми разрозненными моментами, и мы сосредоточились на том, чтобы максимально использовать наши шансы. Они застали нас врасплох выходом Мартинелли, и этот гол нас больно ударил. Они сильны, а мы чувствовали усталость.

Мы были узнаваемы на поле, показав, кто мы есть. Жаль, что мы не смогли подарить болельщикам победу в такой невероятной атмосфере. Всегда хочется, чтобы результат был в твою пользу, и мы старались, но это Лига чемпионов.

Мы участвуем в соревнованиях высочайшего уровня, и нужно принимать вещи такими, какие они есть. Важно противостоять таким командам и играть на равных с такими соперниками. Сегодня они были более точными, но я считаю, что мы показали очень высокий уровень игры».

По теме:
Реал одержал 200-ю победу в ЛЧ, а голкипер Марселя не догнал Ризника
Мбаппе стал 8-м лучшим иностранным бомбардиром в истории Реала
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Атлетик Бильбао Арсенал Лондон Лига чемпионов Эрнесто Вальверде пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
