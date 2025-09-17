390, 880 и 1270. Месси опережает бомбардирский график Роналду

В очередном матче MLS «Интер Майами» победил «Сиэтл Саундерс» со счетом 3:1.

Голом и результативной передачей в этой игре отметился Лионель Месси.

Забитый мяч стал для аргентинца 880-м в карьере.

Нападающий «Интера» достиг этой отметки за 1122 матча. Сделал он это в возрасте 38 лет и 84 дней. Криштиану Роналду свои 880 голов забил за 1214 матчей в возрасте 39 лет и 54 дней.

Всего Лионель совершил уже 1270 результативных действий:

Также Месси достиг отметки в 390 ассистов в карьере.

Аргентинцы с наибольшим количеством ассистов в карьере

