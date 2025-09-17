390, 880 и 1270. Месси опережает бомбардирский график Роналду
Сколько матчей понадобилось обоим для того, чтобы забить 880 голов?
В очередном матче MLS «Интер Майами» победил «Сиэтл Саундерс» со счетом 3:1.
Голом и результативной передачей в этой игре отметился Лионель Месси.
Забитый мяч стал для аргентинца 880-м в карьере.
Нападающий «Интера» достиг этой отметки за 1122 матча. Сделал он это в возрасте 38 лет и 84 дней. Криштиану Роналду свои 880 голов забил за 1214 матчей в возрасте 39 лет и 54 дней.
Всего Лионель совершил уже 1270 результативных действий:
- 1122 матча
- 880 голов
- 390 ассистов
- 1270 результативных действий
- 46 трофеев
Также Месси достиг отметки в 390 ассистов в карьере.
Аргентинцы с наибольшим количеством ассистов в карьере
- 390 – Лионель Месси
- 279 – Анхель Ди Мария
- 235 – Хуан Рамон Рикельме
- 209 – Альфредо Ди Стефано
- 206 – Диего Марадона
