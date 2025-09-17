Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 390, 880 и 1270. Месси опережает бомбардирский график Роналду
Major League Soccer
17 сентября 2025, 13:30 |
390, 880 и 1270. Месси опережает бомбардирский график Роналду

Сколько матчей понадобилось обоим для того, чтобы забить 880 голов?

390, 880 и 1270. Месси опережает бомбардирский график Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В очередном матче MLS «Интер Майами» победил «Сиэтл Саундерс» со счетом 3:1.

Голом и результативной передачей в этой игре отметился Лионель Месси.

Забитый мяч стал для аргентинца 880-м в карьере.

Нападающий «Интера» достиг этой отметки за 1122 матча. Сделал он это в возрасте 38 лет и 84 дней. Криштиану Роналду свои 880 голов забил за 1214 матчей в возрасте 39 лет и 54 дней.

Всего Лионель совершил уже 1270 результативных действий:

  • 1122 матча
  • 880 голов
  • 390 ассистов
  • 1270 результативных действий
  • 46 трофеев

Также Месси достиг отметки в 390 ассистов в карьере.

Аргентинцы с наибольшим количеством ассистов в карьере

  • 390 – Лионель Месси
  • 279 – Анхель Ди Мария
  • 235 – Хуан Рамон Рикельме
  • 209 – Альфредо Ди Стефано
  • 206 – Диего Марадона
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
