Игрок Тоттенгема имеет интересную серию в АПЛ, которая насчитывает 87 игр

Игрок «Тоттенхэма» Педро Порро имеет одну интересную статистику в АПЛ.

26-летний испанский защитник сыграл за лондонцев уже 87 матчей в Премьер-лиге, и ни один из них не завершился вничью 0:0.

Интересным фактом является то, что эта стартовая серия АПЛ не является рекордной.

Ранее Микаэль Сильвестр из «Манчестер Юнайтед» умудрился сыграть первые свои 134 матча за клуб в Премьер-Лиге без счета 0:0.

За эти 87 матчей в составе «шпор» в АПЛ Педро Порро забил 8 голов и отдал 16 результативных передач. Защитник имеет в своем пассиве 9 полученных желтых карточек, однако ни одной красной.