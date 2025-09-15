Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
15 сентября 2025, 19:37 | Обновлено 15 сентября 2025, 19:38
Игрок Тоттенгема имеет интересную серию в АПЛ, которая насчитывает 87 игр

Есть один игрок, у которого она была дольше. Кто он?

Игрок Тоттенгема имеет интересную серию в АПЛ, которая насчитывает 87 игр
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Порро

Игрок «Тоттенхэма» Педро Порро имеет одну интересную статистику в АПЛ.

26-летний испанский защитник сыграл за лондонцев уже 87 матчей в Премьер-лиге, и ни один из них не завершился вничью 0:0.

Интересным фактом является то, что эта стартовая серия АПЛ не является рекордной.

Ранее Микаэль Сильвестр из «Манчестер Юнайтед» умудрился сыграть первые свои 134 матча за клуб в Премьер-Лиге без счета 0:0.

За эти 87 матчей в составе «шпор» в АПЛ Педро Порро забил 8 голов и отдал 16 результативных передач. Защитник имеет в своем пассиве 9 полученных желтых карточек, однако ни одной красной.

Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Тоттенхэм статистика Педро Порро Микаэль Сильвестр
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
