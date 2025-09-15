Игрок Тоттенгема имеет интересную серию в АПЛ, которая насчитывает 87 игр
Есть один игрок, у которого она была дольше. Кто он?
Игрок «Тоттенхэма» Педро Порро имеет одну интересную статистику в АПЛ.
26-летний испанский защитник сыграл за лондонцев уже 87 матчей в Премьер-лиге, и ни один из них не завершился вничью 0:0.
Интересным фактом является то, что эта стартовая серия АПЛ не является рекордной.
Ранее Микаэль Сильвестр из «Манчестер Юнайтед» умудрился сыграть первые свои 134 матча за клуб в Премьер-Лиге без счета 0:0.
За эти 87 матчей в составе «шпор» в АПЛ Педро Порро забил 8 голов и отдал 16 результативных передач. Защитник имеет в своем пассиве 9 полученных желтых карточек, однако ни одной красной.
Pedro Porro has yet to be involved in a goalless draw in his 87 Premier League appearances for Tottenham 😳— Football on TNT Sports (@footballontnt) September 15, 2025
It’s the second-longest start to a Premier League career without a 0-0. Man United's Mikaël Silvestre holds that record - 134 matches. pic.twitter.com/WCkwwV9MjW
