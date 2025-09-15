В соцсетях похоронили экс-игрока Барселоны. Футболист сообщил, что жив

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
15 сентября 2025, 17:48 |
Эрик Абидаль перенес пересадку печени

15 сентября 2025, 17:48 |
Различные аккаунты в соцсетях сообщили о смерти известного в прошлом защитника «Барселоны» и сборной Франции Эрика Абидаля.

«Бывший защитник «Барселоны» и сборной Франции умер от осложнений после второй пересадки печени из-за длительной борьбы с раком», – сообщения с таким текстом появлялись в Twitter.

46-летний эксфутболист эту информацию опроверг.

«Некоторые слухи не должны существовать, – написал он в соцсетях. – Я здесь, со своей семьей, и все хорошо. Уважение важно. Есть семья и мои дети, читающие это. Чтобы было ясно: я в порядке, я жив и здоров. Спасибо за вашу поддержку и сообщения со словами заботы. Давайте сосредоточимся на том, что действительно важно».

В 2011 году Эрику Абидалю диагностировали рак печени. Сначала он перенес операцию по удалению опухоли, а затем – пересадку печени. В 2014 году завершил карьеру.

Эрик Абидаль Барселона сборная Франции по футболу смерть болезнь
Александр Сильченко Источник: Le Parisien
