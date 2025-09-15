Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона может подписать еще одного украинца. Он уже находится на просмотре
Испания
15 сентября 2025, 13:33 | Обновлено 15 сентября 2025, 14:05
1745
0

Жирона может подписать еще одного украинца. Он уже находится на просмотре

Александр Ботвин тренируется с игроками на год старше его

15 сентября 2025, 13:33 | Обновлено 15 сентября 2025, 14:05
1745
0
Жирона может подписать еще одного украинца. Он уже находится на просмотре
Legioners.ua. Александр Ботвин

Каталонская «Жирона» может подписать украинского атакующего полузащитника Александра Ботвина, сообщает издание Legioners.ua.

По информации источника, 14-летний футболист уже находится на просмотре в каталонском коллективе. Сейчас он тренируется с командой U-16, то есть с игроками, которые на год старше его.

Отмечается, что тренерский штаб высоко оценивает его потенциал, отмечая креативность и талант юного украинца.

В свое время Александр Ботвин был капитаном ДЮСШ «Карпаты» U-14 и лучшим игроком львовского клуба в сезоне 2024/25 в своей возрастной категории.

Напомним, в составе «Жироны» уже есть 3 украинских футболиста: голкипер Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат, который недавно забил свой первый гол за команду.

По теме:
Главный тренер Жироны: «Ванат даст нам голы»
Источник: Манчестер Юнайтед активно интересуется игроком сборной Украины
Бражко одним словом отреагировал на дебютный гол Ваната за Жирону
Жирона трансферы трансферы Ла Лиги просмотр игроков
Дмитрий Вус Источник: Legioners.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
Футбол | 14 сентября 2025, 21:07 23
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925

13 сентября горняки и харьковская команда сыграли вничью со счетом 1:1 в 5-м туре УПЛ

ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
Футбол | 14 сентября 2025, 15:18 24
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону

Владислав качественно пробил в дальний угол

Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.09.2025, 17:31
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Волейбол | 15.09.2025, 11:22
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Источник: Тренер Бенфики готовит приятный сюрприз для Судакова
Футбол | 15.09.2025, 13:05
Источник: Тренер Бенфики готовит приятный сюрприз для Судакова
Источник: Тренер Бенфики готовит приятный сюрприз для Судакова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
15.09.2025, 01:36
Футбол
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 24
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 1
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 20
Футбол
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
13.09.2025, 20:48 11
Футбол
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем