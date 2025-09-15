Жирона может подписать еще одного украинца. Он уже находится на просмотре

Каталонская «Жирона» может подписать украинского атакующего полузащитника Александра Ботвина, сообщает издание Legioners.ua.

По информации источника, 14-летний футболист уже находится на просмотре в каталонском коллективе. Сейчас он тренируется с командой U-16, то есть с игроками, которые на год старше его.

Отмечается, что тренерский штаб высоко оценивает его потенциал, отмечая креативность и талант юного украинца.

В свое время Александр Ботвин был капитаном ДЮСШ «Карпаты» U-14 и лучшим игроком львовского клуба в сезоне 2024/25 в своей возрастной категории.

Напомним, в составе «Жироны» уже есть 3 украинских футболиста: голкипер Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат, который недавно забил свой первый гол за команду.