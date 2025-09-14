Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 600 от Гвардиолы, 0 желтых карточек... Чем запомнилось дерби Манчестера?
Англия
14 сентября 2025, 23:24 |
Матч между «горожанами» и «красными дьяволами» вошел в историю АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче четвертого тура АПЛ «Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

«Манчестер Юнайтед» набрал только 4 очка в стартовых 4 турах сезона АПЛ. Это худший старт в истории клуба, начиная с сезона 1992/93 (также 4 очка, под руководством Алекса Фергюсона).

Пеп Гвардиола провел 600-й матч в высших дивизионах в качестве тренера. В активе испанца 446 побед, 85 ничьих и 69 поражений. Процент выигранных матчей – 74,3%.

Также для Гвардиолы это дерби Манчестера стало уже 10-м победным в АПЛ, что сделало его лишь третьим тренером, достигшим 10+ побед в дерби. Больше него имеют только Алекс Фергюсон (20) и Мэтт Басби (15).

Также стоит отметить, что этот матч стал первым в истории дерби Манчестера в АПЛ (57 всего), в котором не было показано ни одной желтой и красной карточки.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Victor673256ua
Жодної жовтої та червоної картки. Дербі вже не ті...
