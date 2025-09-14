ШОВКОВСКИЙ: «Я недоволен, а они расстроены. Выводы точно будут»
Тренер киевлян – о ничьей с пивоварами
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал выездную ничью 2:2 в матче с киевской «Оболонью» в рамках 5-го тура УПЛ.
«Против «Оболони» играли те игроки, которые были готовы. Я не доволен отношением и игрой наших футболистов. Мы не доработали в мотивационной части.
Безусловно, игроки разочарованы, но не надо себя расстраиваться. Выводы точно будут. Сейчас мы будем готовиться к игре с «Александрией». Времени на то, чтобы кусать локти, сейчас нет», – сказал Шовковский.
«Динамо» в среду, 17 сентября, сыграет матч 1/16 финала Кубка Украины против «Александрии».
