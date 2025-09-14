Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
14 сентября 2025, 17:45 | Обновлено 14 сентября 2025, 17:47
Сыграет ли Забарный? Энрике назвал стартовый состав ПСЖ на матч с Лансом

Илья начнет поединок 4-го тура Лиги 1 2025/26 с первых минут

Сыграет ли Забарный? Энрике назвал стартовый состав ПСЖ на матч с Лансом
Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября состоится матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Лансом.

Поединок пройдет на Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 18:15 по Киеву.

Наставник парижан Луис Энрике назвал стартовый состав своих подопечных. Украинский центральный защитник Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.

В атаке титулованного столичного клуба сыграют Бредли Баркола, Гонсалу Рамуш и Хвича Кварацхелия. Ворота ПСЖ будет защищать Люка Шевалье.

Стартовые составы на матч ПСЖ – Ланс

Илья Забарный Лига 1 (Франция) Ланс - ПСЖ Ланс ПСЖ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
