Сыграет ли Забарный? Энрике назвал стартовый состав ПСЖ на матч с Лансом

14 сентября состоится матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Лансом.

Поединок пройдет на Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 18:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник парижан Луис Энрике назвал стартовый состав своих подопечных. Украинский центральный защитник Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.

В атаке титулованного столичного клуба сыграют Бредли Баркола, Гонсалу Рамуш и Хвича Кварацхелия. Ворота ПСЖ будет защищать Люка Шевалье.

Стартовые составы на матч ПСЖ – Ланс