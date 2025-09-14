Сыграет ли Забарный? Энрике назвал стартовый состав ПСЖ на матч с Лансом
Илья начнет поединок 4-го тура Лиги 1 2025/26 с первых минут
14 сентября состоится матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Лансом.
Поединок пройдет на Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 18:15 по Киеву.
Наставник парижан Луис Энрике назвал стартовый состав своих подопечных. Украинский центральный защитник Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.
В атаке титулованного столичного клуба сыграют Бредли Баркола, Гонсалу Рамуш и Хвича Кварацхелия. Ворота ПСЖ будет защищать Люка Шевалье.
Стартовые составы на матч ПСЖ – Ланс
