13 сентября в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 встретились две столичные команды Оболонь и Динамо.

Матч сыграли на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве. Игра завершилась ничьей 2:2.

На 78-й минуте в составе Динамо дебютировал румынский форвард Владислав Бленуце. Несмотря на провокации фанатов, нападающий выходил на поле с улыбкой на лице.

ФОТО. Лицо и эмоции Бленуце во время дебюта за Динамо