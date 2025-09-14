Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Лицо и эмоции Бленуце во время дебюта за Динамо
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 17:53 |
ФОТО. Лицо и эмоции Бленуце во время дебюта за Динамо

Владислав выходил на поле с улыбкой на лице

14 сентября 2025, 17:53 |
ФОТО. Лицо и эмоции Бленуце во время дебюта за Динамо
УПЛ

13 сентября в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 встретились две столичные команды Оболонь и Динамо.

Матч сыграли на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве. Игра завершилась ничьей 2:2.

На 78-й минуте в составе Динамо дебютировал румынский форвард Владислав Бленуце. Несмотря на провокации фанатов, нападающий выходил на поле с улыбкой на лице.

ФОТО. Лицо и эмоции Бленуце во время дебюта за Динамо

Дмитрий Вус
MIRRA
А чому не радіти? ...з сільського румунського клубу переїхати в європейську столицю, солідна зарплата, напрягатися забивати не обов'язково, конкурентів все рівно нема....   
