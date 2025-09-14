Украина. Премьер лига14 сентября 2025, 17:53 |
767
1
ФОТО. Лицо и эмоции Бленуце во время дебюта за Динамо
Владислав выходил на поле с улыбкой на лице
14 сентября 2025, 17:53 |
767
1
13 сентября в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 встретились две столичные команды Оболонь и Динамо.
Матч сыграли на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве. Игра завершилась ничьей 2:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 78-й минуте в составе Динамо дебютировал румынский форвард Владислав Бленуце. Несмотря на провокации фанатов, нападающий выходил на поле с улыбкой на лице.
А чому не радіти? ...з сільського румунського клубу переїхати в європейську столицю, солідна зарплата, напрягатися забивати не обов'язково, конкурентів все рівно нема....
