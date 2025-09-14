Караваев отметился юбилейным 35-м голом в УПЛ. Статистика защитника
Чтобы достичь этого, Александр сыграл в чемпионате 278 матчей
Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев отличился забитым мячом и достиг отметки в 35 голов в УПЛ.
13 сентября состоялась игра 5-го тура чемпионата Украины между командами «Оболонь» и «Динамо». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Одним из авторов голов стал Караваев.
Чтобы достичь отметки в 35 забитых мячей в УПЛ, Александр провел 278 поединков в соревновании. За этот период он также отличился 43 результативными передачами.
Всего на клубном уровне украинский защитник сыграл 429 матчей, забил 53 гола и отдал 62 ассиста.
Сейчас «Динамо» (13 очков) возглавляет турнирную таблицу чемпионата, тогда как «Оболонь» (8 очков) расположилась на шестой позиции.
