Караваев отметился юбилейным 35-м голом в УПЛ. Статистика защитника

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев отличился забитым мячом и достиг отметки в 35 голов в УПЛ.

13 сентября состоялась игра 5-го тура чемпионата Украины между командами «Оболонь» и «Динамо». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Одним из авторов голов стал Караваев.

Чтобы достичь отметки в 35 забитых мячей в УПЛ, Александр провел 278 поединков в соревновании. За этот период он также отличился 43 результативными передачами.

Всего на клубном уровне украинский защитник сыграл 429 матчей, забил 53 гола и отдал 62 ассиста.

Сейчас «Динамо» (13 очков) возглавляет турнирную таблицу чемпионата, тогда как «Оболонь» (8 очков) расположилась на шестой позиции.