Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Металлист 1925 недоволен – заслужили обыграть Шахтер»
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 20:35 | Обновлено 13 сентября 2025, 20:53
1571
4

Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Металлист 1925 недоволен – заслужили обыграть Шахтер»

Капитан харьковчан оценил напряженный матч

13 сентября 2025, 20:35 | Обновлено 13 сентября 2025, 20:53
1571
4
Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Металлист 1925 недоволен – заслужили обыграть Шахтер»
ФК Металлист 1925. Иван Калюжный

Металлист 1925 и Шахтер в матче чемпионата сыграли вничью 1:1. В конце встречи харьковчане сравняли счет благодаря голу Ивана Калюжного.

«Отдали много сил, хорошо играли и даже огорчены и недовольны, потому что сыграли вничью. На мой взгляд, мы заслужили победить, создали больше моментов и были активными. Были недовольны работой арбитра. За такое ставить пенальти... Потом две карточки, когда мы уже между собой говорили, а не с ним».

«Во втором тайме вообще с ним не общались. Забил гол, хотя с 70-й минуты где-то было тяжело, потому что вернулся после матчей сборной», – сказал Калюжный.

По теме:
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Бартулович высказался о пенальти и ничьей в матче против Шахтера
ФОТО. Ругались с судьей. Игроки матча Металлист 1925 – Шахтер разбили двери
Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Иван Калюжный Металлист 1925 Металлист 1925 - Шахтер
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Бокс | 13 сентября 2025, 16:11 6
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев

4 сентября в Англии стартовал первый чемпионат мира под эгидой World Boxing

Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Футбол | 13 сентября 2025, 00:14 11
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте

У хозяев поля гол забил Вангелис Павлидис на 59-й минуте матча

Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Футбол | 13.09.2025, 04:02
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 13.09.2025, 16:00
Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ВИДЕО. Настоящее дерби в Италии. Ювентус и Интер уже забили шесть голов!
Футбол | 13.09.2025, 20:44
ВИДЕО. Настоящее дерби в Италии. Ювентус и Интер уже забили шесть голов!
ВИДЕО. Настоящее дерби в Италии. Ювентус и Интер уже забили шесть голов!
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Ну тут не повна цитата про пенальті.
Він сказав що гравцю Металіста на руку наступили і за це поставили пенальті без жодних повторів
А картки за розмови між собою які арбітра не стосувалися. 
І тут можна з відео також пересвідчитися
Ответить
0
Весняна Сова
Повністю згоден. 
Більше того Шахтар в кожному матчі не буде заслуговувати перемогу. 
Доки Цуканов не стане Судаковим , а Ізакі- Кевіном
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
SHN
Заслужил - обыграй.
А да-кабы это к гадалкам
Ответить
-1
Популярные новости
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21
Бокс
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15 1
Бокс
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
11.09.2025, 18:17 41
Футбол
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 5
Бокс
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 3
Футбол
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем