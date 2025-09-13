Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Металлист 1925 недоволен – заслужили обыграть Шахтер»

Металлист 1925 и Шахтер в матче чемпионата сыграли вничью 1:1. В конце встречи харьковчане сравняли счет благодаря голу Ивана Калюжного.

«Отдали много сил, хорошо играли и даже огорчены и недовольны, потому что сыграли вничью. На мой взгляд, мы заслужили победить, создали больше моментов и были активными. Были недовольны работой арбитра. За такое ставить пенальти... Потом две карточки, когда мы уже между собой говорили, а не с ним».

«Во втором тайме вообще с ним не общались. Забил гол, хотя с 70-й минуты где-то было тяжело, потому что вернулся после матчей сборной», – сказал Калюжный.