Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Металлист 1925 недоволен – заслужили обыграть Шахтер»
Капитан харьковчан оценил напряженный матч
Металлист 1925 и Шахтер в матче чемпионата сыграли вничью 1:1. В конце встречи харьковчане сравняли счет благодаря голу Ивана Калюжного.
«Отдали много сил, хорошо играли и даже огорчены и недовольны, потому что сыграли вничью. На мой взгляд, мы заслужили победить, создали больше моментов и были активными. Были недовольны работой арбитра. За такое ставить пенальти... Потом две карточки, когда мы уже между собой говорили, а не с ним».
«Во втором тайме вообще с ним не общались. Забил гол, хотя с 70-й минуты где-то было тяжело, потому что вернулся после матчей сборной», – сказал Калюжный.
Він сказав що гравцю Металіста на руку наступили і за це поставили пенальті без жодних повторів
А картки за розмови між собою які арбітра не стосувалися.
І тут можна з відео також пересвідчитися
Більше того Шахтар в кожному матчі не буде заслуговувати перемогу.
Доки Цуканов не стане Судаковим , а Ізакі- Кевіном
А да-кабы это к гадалкам