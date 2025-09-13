Италия13 сентября 2025, 18:30 |
Стали известны стартовые составы на суперматч Серии А Ювентус – Интер
Матч начнется в 19:00 по Киеву
В субботу, 13 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Интер».
Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».
Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот поединок.
После первых двух туров чемпионата «Ювентус» набрал шесть очков, а «Интер» успел потерпеть одно поражение и имеет в активе три очка.
Та зачем тут это?! Тут же всем интереснее бутылки и вата
