Стали известны стартовые составы на суперматч Серии А Ювентус – Интер

В субботу, 13 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Интер».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот поединок.

После первых двух туров чемпионата «Ювентус» набрал шесть очков, а «Интер» успел потерпеть одно поражение и имеет в активе три очка.