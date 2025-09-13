Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стали известны стартовые составы на суперматч Серии А Ювентус – Интер
Италия
13 сентября 2025, 18:30 |
Матч начнется в 19:00 по Киеву

колаж Sport.ua

В субботу, 13 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Интер».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот поединок.

После первых двух туров чемпионата «Ювентус» набрал шесть очков, а «Интер» успел потерпеть одно поражение и имеет в активе три очка.

По теме:
Интер – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ювентус – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Два тренера-иностранца встретятся между собой в главном матче дня в Серии А
Ювентус Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Ювентус - Интер стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник
SHN
Та зачем тут это?! Тут же всем интереснее бутылки и вата
