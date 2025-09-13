Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Фаны Динамо поприветствовали Бленуце – набросали вату
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 17:12 | Обновлено 13 сентября 2025, 17:32
1750
0

ФОТО. Фаны Динамо поприветствовали Бленуце – набросали вату

Фаны ждут выход игрока на поле

13 сентября 2025, 17:12 | Обновлено 13 сентября 2025, 17:32
1750
0
ФОТО. Фаны Динамо поприветствовали Бленуце – набросали вату
ФК Динамо Киев

Стало известно, что послужило причиной небольшой задержки начала матча УПЛ между Оболонью и Динамо в Киеве (не только воздушная тревога).

Дело в том, что фанаты Динамо с трибун набросали вату, которая оказалась около лавки команды Александра Шовковского. Игроки быстро убрали вату.

Так болельщики «поприветствовали» скандального новичка Динамо Владислава Бленуце, который попал в заявку на игру и может дебютировать.

Игрок недавно перешел в состав киевлян, но уже отметился скандалом из-за пророссийских постов в своих соцсетях. С этим и связано решение фанов набросать именно вату.

По теме:
Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо
ФОТО. Это случилось. Форвард Бленуце дебютировал за Динамо, фаны освистали
ВИДЕО. Михавко забил в раздевалку. Динамо выиграло первый тайм
Динамо Киев Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Динамо Владислав Бленуце фото российско-украинская война
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Бокс | 13 сентября 2025, 08:15 0
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе

«Цыганский король» – о мегафайте Канело – Кроуфорд

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 13 сентября 2025, 17:26 0
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Ла Лиги 2025/26

Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Бокс | 13.09.2025, 03:45
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Футбол | 13.09.2025, 07:10
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 13.09.2025, 16:00
Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
12.09.2025, 00:21
Бокс
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 3
Футбол
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
12.09.2025, 03:37 2
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 5
Бокс
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 10
Бокс
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
11.09.2025, 18:17 41
Футбол
Испанский клуб близок к трансферу украинца за 5+ миллионов евро
Испанский клуб близок к трансферу украинца за 5+ миллионов евро
11.09.2025, 19:21 3
Футбол
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем