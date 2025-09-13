ФОТО. Фаны Динамо поприветствовали Бленуце – набросали вату
Фаны ждут выход игрока на поле
Стало известно, что послужило причиной небольшой задержки начала матча УПЛ между Оболонью и Динамо в Киеве (не только воздушная тревога).
Дело в том, что фанаты Динамо с трибун набросали вату, которая оказалась около лавки команды Александра Шовковского. Игроки быстро убрали вату.
Так болельщики «поприветствовали» скандального новичка Динамо Владислава Бленуце, который попал в заявку на игру и может дебютировать.
Игрок недавно перешел в состав киевлян, но уже отметился скандалом из-за пророссийских постов в своих соцсетях. С этим и связано решение фанов набросать именно вату.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Цыганский король» – о мегафайте Канело – Кроуфорд
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Ла Лиги 2025/26