Скоро – старт. 23 украинца примут участие в ЧМ-2025 по легкой атлетике
В списке участников: Ярослава Магучих, Олег Дорощук, Михаил Кохан
На чемпионате мира 2025 по легкой атлетике в Токио, столице Японии, Токио, выступят 23 украинских спортсмена.
Главный турнир легкоатлетического сезона начнется 13 сентября и продлится до 21 сентября.
За 147 комплектов наград в 49 дисциплинах будут соревноваться 2202 спортсмена из 198 стран мира.
В составе команды Украины: олимпийская чемпионка 2024, чемпионка и рекордсменка мира Ярослава Магучих (прыжки в высоту), бронзовый призер ОИ-2024 Михаил Кохан (метание молота), чемпион Европы в помещении Олег Дорощук (прыжки в высоту).
Состав сборной Украины на ЧМ-2025 по легкой атлетике
- Прыжки в высоту: Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Катерина Табашник (женщины), Олег Дорощук, Дмитрий Никитин, Вадим Кравчук (мужчины)
- Тройной прыжок: Ольга Корсун (женщины)
- Прыжки с шестом: Яна Гладийчук, Марина Килипко (женщины), Александр Онуфриев (мужчины)
- Метание молота: Ирина Климец (женщины), Михаил Кохан (мужчины)
- 400 м: Александр Погорилко (мужчины)
- Толкание ядра: Артем Левченко (мужчины)
- Метание копья: Артур Фельфнер (мужчины)
- Спортивная ходьба, 20 км: Мария Сахарук, Людмила Оляновская, Анна Шевчук (женщины), Сергей Светличный, Николай Рущак, Игорь Главан (мужчины)
- Спортивная ходьба, 35 км: Анна Шевчук (женщины), Игорь Главан, Иван Банзерук, Егор Шелест (мужчины)
