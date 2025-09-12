Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скоро – старт. 23 украинца примут участие в ЧМ-2025 по легкой атлетике
Другие новости
12 сентября 2025, 21:23 | Обновлено 12 сентября 2025, 21:34
75
0

Скоро – старт. 23 украинца примут участие в ЧМ-2025 по легкой атлетике

В списке участников: Ярослава Магучих, Олег Дорощук, Михаил Кохан

12 сентября 2025, 21:23 | Обновлено 12 сентября 2025, 21:34
75
0
Скоро – старт. 23 украинца примут участие в ЧМ-2025 по легкой атлетике
ФЛАУ

На чемпионате мира 2025 по легкой атлетике в Токио, столице Японии, Токио, выступят 23 украинских спортсмена.

Главный турнир легкоатлетического сезона начнется 13 сентября и продлится до 21 сентября.

За 147 комплектов наград в 49 дисциплинах будут соревноваться 2202 спортсмена из 198 стран мира.

В составе команды Украины: олимпийская чемпионка 2024, чемпионка и рекордсменка мира Ярослава Магучих (прыжки в высоту), бронзовый призер ОИ-2024 Михаил Кохан (метание молота), чемпион Европы в помещении Олег Дорощук (прыжки в высоту).

Состав сборной Украины на ЧМ-2025 по легкой атлетике

  • Прыжки в высоту: Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Катерина Табашник (женщины), Олег Дорощук, Дмитрий Никитин, Вадим Кравчук (мужчины)
  • Тройной прыжок: Ольга Корсун (женщины)
  • Прыжки с шестом: Яна Гладийчук, Марина Килипко (женщины), Александр Онуфриев (мужчины)
  • Метание молота: Ирина Климец (женщины), Михаил Кохан (мужчины)
  • 400 м: Александр Погорилко (мужчины)
  • Толкание ядра: Артем Левченко (мужчины)
  • Метание копья: Артур Фельфнер (мужчины)
  • Спортивная ходьба, 20 км: Мария Сахарук, Людмила Оляновская, Анна Шевчук (женщины), Сергей Светличный, Николай Рущак, Игорь Главан (мужчины)
  • Спортивная ходьба, 35 км: Анна Шевчук (женщины), Игорь Главан, Иван Банзерук, Егор Шелест (мужчины)
По теме:
Минус конкурент для Дорощука. Баршим не выступит на ЧМ, названа причина
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Старт соревнований по спортивной ходьбе перенесен
легкая атлетика чемпионат мира по легкой атлетике заявка сборная Украины по легкой атлетике Людмила Оляновская Игорь Главан Юлия Левченко Дмитрий Никитин Владислав Малыхин Иван Банзерук Марина Килипко Вадим Кравчук Ирина Климец Михаил Кохан Ярослава Магучих Катерина Табашник Олег Дорощук Ольга Корсун Александр Погорилко Яна Гладийчук Мария Сахарук Анна Шевчук Артур Фельфнер Александр Онуфриев Сергей Светличный Артем Левченко Николай Рущак
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
Футбол | 12 сентября 2025, 04:01 6
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера

Отношения между Хацкевичем и Шевчуком – не самые лучшие

Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 12 сентября 2025, 19:43 8
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 13 сентября и начнется в 15:30 по Киеву

Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Футбол | 12.09.2025, 03:37
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Судаков и Трубин могут остаться без главного тренера. При чем тут Клопп?
Футбол | 12.09.2025, 21:22
Судаков и Трубин могут остаться без главного тренера. При чем тут Клопп?
Судаков и Трубин могут остаться без главного тренера. При чем тут Клопп?
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Бокс | 12.09.2025, 06:44
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 19
Футбол
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 8
Бокс
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
12.09.2025, 00:21
Бокс
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
10.09.2025, 17:15 4
Футбол
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
11.09.2025, 00:32 1
Бокс
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем