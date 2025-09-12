Скоро – старт. 23 украинца примут участие в ЧМ-2025 по легкой атлетике

На чемпионате мира 2025 по легкой атлетике в Токио, столице Японии, Токио, выступят 23 украинских спортсмена.

Главный турнир легкоатлетического сезона начнется 13 сентября и продлится до 21 сентября.

За 147 комплектов наград в 49 дисциплинах будут соревноваться 2202 спортсмена из 198 стран мира.

В составе команды Украины: олимпийская чемпионка 2024, чемпионка и рекордсменка мира Ярослава Магучих (прыжки в высоту), бронзовый призер ОИ-2024 Михаил Кохан (метание молота), чемпион Европы в помещении Олег Дорощук (прыжки в высоту).

Состав сборной Украины на ЧМ-2025 по легкой атлетике