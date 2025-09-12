Первая лига. Подолье и Пробой проводят матч 6-го тура. Стартовые составы

В пятницу, 12 сентября, в Первой лиге пройдут матчи шестого тура. «Подолье» на своем поле сыграет с НК «Пробой».

В пяти стартовых матчах нового чемпионата «Подолье» набрало всего одно очко. Команда Сергея Ковальца в третьем туре сыграла вничью 1:1 с запорожским «Металлургом». Остальные поединки «Подолье» проиграло. В турнирной таблице команда идет на последнем месте.

«Пробой» проводит свой дебютный сезон в Первой лиги. В пяти матчах команда набрала четыре очка. В турнирной таблице «Пробой» занимает 12 место.

Поединок пройдет в Хмельницком на стадионе «Подолье». Начало матча в 13:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.