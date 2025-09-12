Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первая лига. Подолье и Пробой проводят матч 6-го тура. Стартовые составы
Украина. Первая лига
12 сентября 2025, 12:29 | Обновлено 12 сентября 2025, 12:49
Первая лига. Подолье и Пробой проводят матч 6-го тура. Стартовые составы

Поединок пройдет в Хмельницком на стадионе «Подолье» и начнется в 13:00

Первая лига. Подолье и Пробой проводят матч 6-го тура. Стартовые составы
НК Пробой

В пятницу, 12 сентября, в Первой лиге пройдут матчи шестого тура. «Подолье» на своем поле сыграет с НК «Пробой».

В пяти стартовых матчах нового чемпионата «Подолье» набрало всего одно очко. Команда Сергея Ковальца в третьем туре сыграла вничью 1:1 с запорожским «Металлургом». Остальные поединки «Подолье» проиграло. В турнирной таблице команда идет на последнем месте.

«Пробой» проводит свой дебютный сезон в Первой лиги. В пяти матчах команда набрала четыре очка. В турнирной таблице «Пробой» занимает 12 место.

Поединок пройдет в Хмельницком на стадионе «Подолье». Начало матча в 13:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

По теме:
БОЙКО: «До появления ЛНЗ у местных команд не было условий от слова совсем»
Максим ГИРНЫЙ: «Желание вернуться на поле огромное»
Подолье – Пробой, Буковина – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины стартовые составы Пробой Городенка Подолье Хмельницкий
