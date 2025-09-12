«Единственный, кто не в порядке». Тренер Ноттингема – о проблемах Зинченко
Анже Постекоглу заявил, что у украинца есть проблемы со здоровьем
Новый главный тренер «Ноттингем Форест» Анже Постекоглу сообщил, что у украинского защитника Александра Зинченко есть проблемы со здоровьем после матчей сборных.
«У нас все хорошо, если не учитывать ситуацию с Айной. У него были проблемы в сборной. Остальных ребят сегодня я впервые увидел, и все они в порядке. Зинченко - единственный, кто не в порядке», - цитирует Постекоглу BBC.
Зинченко перешел в «Ноттингем Форест» из лондонского «Арсенала» на правах аренды, которая рассчитана на один год. После ее завершения у Александра истечет срок действия контракта с «канонирами» и он станет свободным агентом.
Сообщалось, что в Англии удивились решению «Ноттингем Форест» в отношении Зинченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор Долгий дебютировал за первую команду «Александрии»
Александр ставит на американца