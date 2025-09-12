Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Единственный, кто не в порядке». Тренер Ноттингема – о проблемах Зинченко
Англия
«Единственный, кто не в порядке». Тренер Ноттингема – о проблемах Зинченко

Анже Постекоглу заявил, что у украинца есть проблемы со здоровьем

«Единственный, кто не в порядке». Тренер Ноттингема – о проблемах Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Новый главный тренер «Ноттингем Форест» Анже Постекоглу сообщил, что у украинского защитника Александра Зинченко есть проблемы со здоровьем после матчей сборных.

«У нас все хорошо, если не учитывать ситуацию с Айной. У него были проблемы в сборной. Остальных ребят сегодня я впервые увидел, и все они в порядке. Зинченко - единственный, кто не в порядке», - цитирует Постекоглу BBC.

Зинченко перешел в «Ноттингем Форест» из лондонского «Арсенала» на правах аренды, которая рассчитана на один год. После ее завершения у Александра истечет срок действия контракта с «канонирами» и он станет свободным агентом.

Сообщалось, что в Англии удивились решению «Ноттингем Форест» в отношении Зинченко.

По теме:
Арсенал предложил 5-летний контракт лидеру. Им интересуется Реал
Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона
Доннарумма объяснил переход в Ман Сити. На это повлиял один фактор
Ангелос Постекоглу Александр Зинченко Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
