Бывший игрок Ман Сити попал под стражу за мошенничество

Бывший футболист «Манчестер Сити» и мадридского «Атлетико» Кики Мусампа был арестован нидерландской полицией за налоговое мошенничество.

Благодаря налоговым махинациям экс-игрок молодежки сборной Нидерландов обогатился на 100 тысяч евро. Мусампа декларировал себя налоговым резидентом за рубежом, однако получал доход на территории Нидерландов.

Во вторник, 10 сентября, местная полиция провела обыск в квартире Кики, изъяв документы бывшего футболиста и коллекцию драгоценных часов.

Также правоохранительные органы забрали с собой в участок бухгалтера Мусампы, которому сейчас 65 лет.

На следующий день полицейские отпустили из-под стражи Кики и его бухгалтера.

Примечательно, что именно из-за проблем с налоговой Мусампа недавно потерял недвижимость в Амстердаме.

В течение своей профессиональной карьеры, которую он завершил в 2019 году, Кики выступал за такие известные клубы: «Аякс», «Атлетико» Мадрид, «Малага», «Манчестер Сити» и «Бордо».