В Шахтере определили лучшего игрока августа
Признание получил Кауан Элиас
Донецкий «Шахтер» объявил, что бразильский нападающий Кауан Элиас признан лучшим футболистом команды в августе 2025 года.
Форвард набрал 53% голосов, опередив в опросе Педриньо, Юхима Коноплю и Валерия Бондаря. В опросе в соцсетях приняли участие 8 980 болельщиков «горняков».
В августе Кауан Элиас отличился тремя забитыми мячами, а также помог «Шахтеру» выйти в основной этап Лиги конференций.
Именно гол Кауана Элиаса вывел «Шахтер» в основной этап Лиги конференций.
