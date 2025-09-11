В Шахтере определили лучшего игрока августа

Донецкий «Шахтер» объявил, что бразильский нападающий Кауан Элиас признан лучшим футболистом команды в августе 2025 года.

Форвард набрал 53% голосов, опередив в опросе Педриньо, Юхима Коноплю и Валерия Бондаря. В опросе в соцсетях приняли участие 8 980 болельщиков «горняков».

В августе Кауан Элиас отличился тремя забитыми мячами, а также помог «Шахтеру» выйти в основной этап Лиги конференций.

Именно гол Кауана Элиаса вывел «Шахтер» в основной этап Лиги конференций.