Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 15:33 | Обновлено 11 сентября 2025, 15:34
В Шахтере определили лучшего игрока августа

Признание получил Кауан Элиас

ФК Шахтер. Кауан Элиас

Донецкий «Шахтер» объявил, что бразильский нападающий Кауан Элиас признан лучшим футболистом команды в августе 2025 года.

Форвард набрал 53% голосов, опередив в опросе Педриньо, Юхима Коноплю и Валерия Бондаря. В опросе в соцсетях приняли участие 8 980 болельщиков «горняков».

В августе Кауан Элиас отличился тремя забитыми мячами, а также помог «Шахтеру» выйти в основной этап Лиги конференций.

Именно гол Кауана Элиаса вывел «Шахтер» в основной этап Лиги конференций.

