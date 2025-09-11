Карпаты обратились к Барселоне из-за скандального решения и россиянина

Львовские «Карпаты» в социальных сетях отреагировали на официальное приглашение испанской «Барселоны» российского блогера Хасбуллы Магомедова (Хасбик) на матчи Ла Лиги против «Реал Сосьедад» и «Жироны».

«После бессонной ночи украинцы, многие из которых восхищаются «Барселоной», могли бы подумать, что это просто кошмар. Но нет. Каталонский клуб снова будет играть с представителями страны-агрессора, которая запускает сотни дронов и ракет по мирным жителям, больше не ограничиваясь только Украиной.

Мы благодарны всем испанцам, которые поддерживают Украину, и осуждаем тех, кто стремится наладить связи со страной-террористом, #russiaisaterroriststate», – обратилась пресс-служба «Карпат» к чемпионам Испании.

Накануне директор по институциональным связям и протоколу «Барселоны» Жорди Гомес пригласил российского блогера на два поединка каталонского клуба – в том числе, против «Жироны», где играют три украинских футболиста (Ванат, Цыганков, Крапивцов).