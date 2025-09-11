Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карпаты обратились к Барселоне из-за скандального решения и россиянина
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 14:03
Карпаты обратились к Барселоне из-за скандального решения и россиянина

Чемпионы Испании пригласили на свои матчи блогера из страны 404

ФК Карпаты Львов

Львовские «Карпаты» в социальных сетях отреагировали на официальное приглашение испанской «Барселоны» российского блогера Хасбуллы Магомедова (Хасбик) на матчи Ла Лиги против «Реал Сосьедад» и «Жироны».

«После бессонной ночи украинцы, многие из которых восхищаются «Барселоной», могли бы подумать, что это просто кошмар. Но нет. Каталонский клуб снова будет играть с представителями страны-агрессора, которая запускает сотни дронов и ракет по мирным жителям, больше не ограничиваясь только Украиной.

Мы благодарны всем испанцам, которые поддерживают Украину, и осуждаем тех, кто стремится наладить связи со страной-террористом, #russiaisaterroriststate», – обратилась пресс-служба «Карпат» к чемпионам Испании.

Накануне директор по институциональным связям и протоколу «Барселоны» Жорди Гомес пригласил российского блогера на два поединка каталонского клуба – в том числе, против «Жироны», где играют три украинских футболиста (Ванат, Цыганков, Крапивцов).

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Карпаты Львов
Николай Титюк Источник: ФК Карпаты Львов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Лишіть карлика в спокої, йому й так по життю не повезло.
Ответить
+2
ttt
В Псж  листа надішлить та особисто Забарному
Ответить
+1
