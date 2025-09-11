Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александра Олейникова – Теодора Костович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
11 сентября 2025, 13:05 |
218
0

Александра Олейникова – Теодора Костович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Любляне

11 сентября 2025, 13:05 |
218
0
Александра Олейникова – Теодора Костович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Александра Олейникова

11 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 175) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне, Словения.

Во втором раунде украинка сыграет против Теодоры Костович (Сербия, WTA 245). Поединок состоится третьим запуском на корте №3 после игры Салкова – Ямрихова. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Нурии Бранкаччио, либо против Моны Бартель.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Соболева разгромно проиграла шестой сеяной на турнире WTA 125 в Любляне
Анастасия Соболева – Ханне Вандевинкель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игровой день на турнире WTA 125 в Любляне отменен. Матч Соболевой перенесен
Александра Олейникова смотреть онлайн WTA Любляна
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
Футбол | 10 сентября 2025, 20:06 5
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»

Артем похвалил Илью Забарного

Легенда австралийского тенниса оштрафован на $18.7 тысяч. Что случилось?
Теннис | 10 сентября 2025, 16:27 0
Легенда австралийского тенниса оштрафован на $18.7 тысяч. Что случилось?
Легенда австралийского тенниса оштрафован на $18.7 тысяч. Что случилось?

ITIA дисквалифицировало Хьюитта за то, что тот толкнул сотрудника антидопинговой службы

В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
Бокс | 10.09.2025, 23:42
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины
Футбол | 11.09.2025, 07:56
В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины
В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Футбол | 11.09.2025, 08:30
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 3
Бокс
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
10.09.2025, 00:02
Бокс
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
10.09.2025, 04:09 2
Футбол
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 448
Футбол
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
09.09.2025, 17:17 26
Футбол
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
09.09.2025, 14:49 4
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем