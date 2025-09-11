Александра Олейникова – Теодора Костович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 175) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне, Словения.

Во втором раунде украинка сыграет против Теодоры Костович (Сербия, WTA 245). Поединок состоится третьим запуском на корте №3 после игры Салкова – Ямрихова. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Нурии Бранкаччио, либо против Моны Бартель.

