Александра Олейникова – Теодора Костович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Любляне
11 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 175) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне, Словения.
Во втором раунде украинка сыграет против Теодоры Костович (Сербия, WTA 245). Поединок состоится третьим запуском на корте №3 после игры Салкова – Ямрихова. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.
Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.
Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Нурии Бранкаччио, либо против Моны Бартель.
