Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье предлагает изменения в украинском футболе из-за еврокубков
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 10:35 |
552
1

Полесье предлагает изменения в украинском футболе из-за еврокубков

Александр Денисов считает, что матчи чемпионата необходимо переносить из-за больших нагрузок

11 сентября 2025, 10:35 |
552
1
Полесье предлагает изменения в украинском футболе из-за еврокубков
ФК Полесье Житомир. Александр Денисов

Директор по вопросам медиа, маркетинга и спонсорства ФК «Полесье» Александр Денисов рассказал о сложностях, с которыми столкнулась команда во время еврокубковой кампании.

Функционер считает, что УПЛ должна переносить матчи тех команд, которые играют в еврокубках, чтобы снизить нагрузку на футболистов и улучшить результаты в Европе.

«На протяжении всего квалификационного цикла главный тренер ни разу не говорил об этих причинах, с которыми столкнулась команда. Однако в том числе это все прожил с командой президент клуба – Геннадий Буткевич, он давал по этому поводу интервью. Если взять европейскую практику – о чем речь?

Здесь вопрос не в том, что «Полесье» может жаловаться, что устало перед игрой с ЛНЗ. Вопрос в том – в какой форме мы играем с соперниками на европейской арене. Если они отдохнули и у них сезон еще не начинался, мы уже как загнанные лошади на этих границах. Договаривайся или не договаривайся с кем-то, чтобы команда проехала скорее – все равно по каким-то причинам час, два, три команда находится на границе.

Поэтому, как пример, который мне давали аналитики клуба: в 37 чемпионатах вне топ-5 переносились матчи этим летом. Лишь девять стран, учитывая топ-5, еще не переносили матчи, потому что просто не начинался сезон, как у «Фиорентины». «Сервет» перенес, «Маккаби» перенес, «Партизан» перед игрой с «Александрией» – перенес.

У нас отсутствует авиасообщение, происходящее – очень тяжело. Почему именно о старте важно говорить? Потому что здесь закладывается, сколько команд зайдет в группу и сколько они очков, в том числе, заработают. Конечно, можно говорить: «Вы же туда хотели», конечно, мы хотели, но регламент должен учитывать военные обстоятельства, которые есть на сегодняшний день.

Самое главное – это то, что команды стоят на границах. Потому что даже «La Gazzetta dello Sport» ставила вопрос по этому поводу. Они были в шоке, когда мы 36 часов возвращались с матча с «Пакшем». «Пакш» за четыре часа вернулся в Венгрию – мы за 36.

Мы уже в дискуссиях, согласно тому, что есть идея, как это можно изменить. Чтобы это не было сделано таким образом, что кто-то пострадает – потому что ни один клуб, не играющий в еврокубках, не должен пострадать. У нас уже есть такой наработанный небольшой вариант, который мы обсуждаем с другими клубами и вынесем вскоре на обсуждение в публичное пространство».

По теме:
ФЕДОРЧУК: «Эти клубы разочаровывают. Там состоятся отставки наставников»
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Экс-легионер Динамо перенес инсульт:«С детства у меня были проблемы»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Александр Денисов
Николай Титюк Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин вернулся в общую группу Реала, восстановившись от травмы
Футбол | 11 сентября 2025, 09:24 2
Лунин вернулся в общую группу Реала, восстановившись от травмы
Лунин вернулся в общую группу Реала, восстановившись от травмы

Голкипер готовится к следующему матчу «сливочных»

Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Футбол | 11 сентября 2025, 07:07 5
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба

Украинцем интересуются итальянские гранды – «Наполи» и «Интер»

Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Футбол | 11.09.2025, 08:30
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Футбол | 10.09.2025, 17:15
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Ключевой игрок сборной не смог уехать из Украины: «Все мы знаем...»
Футбол | 11.09.2025, 08:32
Ключевой игрок сборной не смог уехать из Украины: «Все мы знаем...»
Ключевой игрок сборной не смог уехать из Украины: «Все мы знаем...»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Все устраивало пока петух не клюнул в одно место.
Ответить
+1
Популярные новости
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
10.09.2025, 10:15 124
Футбол
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 58
Футбол
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
10.09.2025, 00:02
Бокс
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 3
Бокс
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
10.09.2025, 03:06 3
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
09.09.2025, 17:17 26
Футбол
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
10.09.2025, 23:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем