Полесье предлагает изменения в украинском футболе из-за еврокубков

Директор по вопросам медиа, маркетинга и спонсорства ФК «Полесье» Александр Денисов рассказал о сложностях, с которыми столкнулась команда во время еврокубковой кампании.

Функционер считает, что УПЛ должна переносить матчи тех команд, которые играют в еврокубках, чтобы снизить нагрузку на футболистов и улучшить результаты в Европе.

«На протяжении всего квалификационного цикла главный тренер ни разу не говорил об этих причинах, с которыми столкнулась команда. Однако в том числе это все прожил с командой президент клуба – Геннадий Буткевич, он давал по этому поводу интервью. Если взять европейскую практику – о чем речь?

Здесь вопрос не в том, что «Полесье» может жаловаться, что устало перед игрой с ЛНЗ. Вопрос в том – в какой форме мы играем с соперниками на европейской арене. Если они отдохнули и у них сезон еще не начинался, мы уже как загнанные лошади на этих границах. Договаривайся или не договаривайся с кем-то, чтобы команда проехала скорее – все равно по каким-то причинам час, два, три команда находится на границе.

Поэтому, как пример, который мне давали аналитики клуба: в 37 чемпионатах вне топ-5 переносились матчи этим летом. Лишь девять стран, учитывая топ-5, еще не переносили матчи, потому что просто не начинался сезон, как у «Фиорентины». «Сервет» перенес, «Маккаби» перенес, «Партизан» перед игрой с «Александрией» – перенес.

У нас отсутствует авиасообщение, происходящее – очень тяжело. Почему именно о старте важно говорить? Потому что здесь закладывается, сколько команд зайдет в группу и сколько они очков, в том числе, заработают. Конечно, можно говорить: «Вы же туда хотели», конечно, мы хотели, но регламент должен учитывать военные обстоятельства, которые есть на сегодняшний день.

Самое главное – это то, что команды стоят на границах. Потому что даже «La Gazzetta dello Sport» ставила вопрос по этому поводу. Они были в шоке, когда мы 36 часов возвращались с матча с «Пакшем». «Пакш» за четыре часа вернулся в Венгрию – мы за 36.

Мы уже в дискуссиях, согласно тому, что есть идея, как это можно изменить. Чтобы это не было сделано таким образом, что кто-то пострадает – потому что ни один клуб, не играющий в еврокубках, не должен пострадать. У нас уже есть такой наработанный небольшой вариант, который мы обсуждаем с другими клубами и вынесем вскоре на обсуждение в публичное пространство».